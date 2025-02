Madagascar: Safer Internet day 2025 - 30 femmes journalistes sensibilisées à un usage responsable d'Internet

La 22e édition de Safer Internet day, la journée dédiée à un usage mieux sécurisé d'Internet, a été célébrée hier.

Il s'agit d'un rendez-vous annuel de sensibilisation aux usages du numérique à destination des jeunes, des familles et de la communauté éducative.

Yas Madagascar, en collaboration avec Cyber Island Madagascar, a organisé dans ses locaux sis à Andraharo un atelier sur un usage responsable d'internet, pour marquer cette journée, dans le cadre de son programme RSE.

L'atelier a surtout été axé sur les dangers liés à un usage non responsable d'Internet et les différentes façons de les prévenir.

Célébrée chaque année, cette journée a au départ été pensée pour protéger les enfants des dangers qu'ils encourent sur la grande toile. Mais comme à Madagascar, la majorité des enfants n'utilisent pas encore Internet journalièrement, Cyber Island s'est aussi tourné vers les jeunes et les femmes, des communautés sensibles aux différentes formes de manipulation et d'arnaques sournoises qui sont malheureusement fréquentes sur la toile.

Sa mission principale : la sensibilisation et l'éducation pour un usage responsable et plus sécurisé d'Internet. Cyber Island souhaite surtout instaurer la culture de la cybersécurité.

Ainsi, une trentaine de membres de l'Association des femmes journalistes de Madagascar (AFJM) a bénéficié de conseils sur la façon de détecter les différentes formes de violences, les « cybermenaces » et les « cyberattaques » sur le net.

Mais elles ont également pu acquérir de nouvelles compétences, à travers les bonnes pratiques et les outils indispensables pour une utilisation plus efficace et plus sûre du net, partagés par les formateurs, pour se protéger de ces menaces. Parmi ces dernières, la meilleure manière de choisir un mot de passe hautement sécurisé, les astuces pour reconnaître un site sécurisé, la meilleure façon de se protéger des vols et des exploitations illégales de données personnelles, entre autres.

Les bénéficiaires de cet atelier n'ont pas été choisies au hasard.

En effet, les cyber attaques contre les journalistes sont beaucoup plus fréquentes que chez les particuliers, explique Andry Van Lewis Rakotomalala, vice-président de Cyber Island. Cela est dû en grande partie au fait que les journalistes ont en leur possession des données sensibles qu'ils sont amenés à exploiter et à conserver dans le cadre de leur profession. Mais leur influence sur l'opinion publique y est également pour beaucoup.

En tout cas, Yas a plusieurs projets pour les femmes, souligne Riantsoa Rabefitia, la responsable RSE et des programmes d'inclusion numérique de Yas Madagascar. Cet atelier n'est donc que le début de tout un programme.