Angola: La présidente du Parlement angolais rend hommage à Sam Nujoma

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale (Parlement angolais), Carolina Cerqueira, a rendu hommage jeudi, à Luanda, au premier Président de la Namibie, Sam Nujoma, décédé samedi dernier, à Windhoek, des suites de maladie, à l'âge de 95 ans.

A l'ambassade de Namibie en Angola, dans le livre de condoléances ouvert à la mémoire de Nujoma, la parlementaire a considéré l'homme d'État namibien comme un "excellent combattant contre l'apartheid et le colonialisme".

Carolina Cerqueira a souligné que Sam Nujoma a conduit son pays à l'indépendance et a laissé une marque indélébile dans l'histoire de sa nation, en particulier, et de l'Afrique, en général.

La parlementaire a écrit que les jeunes Africains doivent se reconnaître dans les idéaux de lutte pour la liberté, la justice et la paix, soulignant que leur héritage doit se poursuivre dans les efforts de tous les peuples du continent en faveur du progrès et de la dignité.

Dans des déclarations à la presse, Carolina Cerqueira a réaffirmé que Nujoma était un grand nationaliste, guérillero, défenseur de la paix, de la stabilité, de l'indépendance, de l'africanité et, surtout, un combattant pour la liberté du continent, en particulier de l'Afrique australe.

La présidente du Parlement angolais a souligné les relations amicales et de coopération entre l'Angola et la Namibie, au niveau parlementaire, au Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

"Nous renforçons davantage la coopération et la recherche de solutions pour la paix, la durabilité et le progrès commun, afin que l'exemple de Sam Nujoma reste pour l'avenir des jeunes générations d'Afrique australe, afin qu'elles comprennent l'importance de la paix, du patriotisme et de la contribution commune au développement du continent", a-t-elle soutenu.

D'autre part, la veuve du premier président de l'Angola, Maria Eugênia Neto, a exprimé sa consternation et a envoyé un message au peuple namibien, remis par Carolina Cerqueira à l'ambassadeur de Namibie en Angola.

Dans le message, Maria Eugénia Neto rappelle l'amitié, la fraternité et la lutte commune d'Agostinho Neto et Nujoma.

"Que votre exemple soit préservé en chacun de nous, pour une Afrique plus unie, plus pacifique et plus développée", peut-on lire dans la lettre.

Sam Nujoma était un militant et chef de guérilla, qui est devenu le premier Président démocratiquement élu de Namibie, après que son pays ait obtenu l'indépendance du régime de l'apartheid d'Afrique du Sud.

Reconnu comme le « Père de la Nation » et icône de la lutte de libération de la Namibie, Sam Nujoma a assumé la Présidence du pays le 21 mars 1990 et a été officiellement reconnu comme le « Père fondateur de la Namibie » par une loi du Parlement en 2005, après avoir dirigé le pays pendant 15 ans.

Né le 12 mai 1929 à Etunda, près d'Okahao, dans le nord de la Namibie, dans une famille d'agriculteurs, Sam Nujoma était l'aîné d'une famille de 10 enfants. Il s'occupait de vaches et de chèvres jusqu'à ce que, à 17 ans, il a quitté le village où il vivait pour s'installer dans la ville portuaire occidentale de Walvis Bay.