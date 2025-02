Afrique: L'Angola et la Tunisie s'entendent à approfondir leur coopération bilatérale

Addis — L'approfondissement de la coopération bilatérale dans les domaines politique, diplomatique, économique et commercial entre l'Angola et la Tunisie a dominé les pourparlers entre le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António et son homologue tunisien, Mohamed Ali Nafti, tenus ce jeudi à Addis-Abeba, en Éthiopie.

La rencontre entre les deux diplomates a eu lieu au siège de l'Union africaine, en marge de la 46e Session du Conseil exécutif de l'UA, qui s'achève aujourd'hui.

Les deux ministres ont profité de l'occasion pour se concentrer sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l'éducation, mettant un accent particulier sur l'octroi de bourses d'études.

Les deux Chefs de la diplomatie ont également manifesté la volonté de promouvoir les échanges culturels et éducatifs, avec les possibilités de partenariats en matière de formation et d'échange d'expériences académiques.

Par ailleurs, la Tunisie a décidé unilatéralement d'ouvrir ses frontières à l'Angola, permettant aux citoyens angolais de séjourner jusqu'à quatre-vingt-dix (90) jours, conformément aux exigences légales et réglementaires de ce pays.

Les relations entre l'Angola et la Tunisie sont diplomatiques et guidées par la coopération bilatérale dans les domaines économique, politique et culturel.

Les deux pays partagent des objectifs communs dans les forums régionaux et internationaux, cherchant à promouvoir la paix, la stabilité et le développement sur le continent africain.

Les deux États explorent les possibilités d'accroître les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux, notamment dans des secteurs tels que l'énergie, l'agriculture et le tourisme.