La Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies représente la compétition la plus prestigieuse sur le continent africain. C'est le rendez-vous des meilleurs talents africains en matière de football.

Parmi les joueurs les plus attendus du tournoi, ils sont de plus en plus nombreux à être issus des championnats africains.

CAFOnline présente cinq acteurs des compétitions interclubs de la CAF qui pourront illuminer la compétition de leur talent du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Issoufou Dayo (RS Berkane- Burkina Faso)

Au Maroc, à la fin de cette année, Issouffou Dayo disputera sans doute sa quatrième Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies avec le Burkina Faso après Gabon 2017, Cameroun 2021 et Côte d'Ivoire 2023. Le défenseur de la Renaissance Sportive de Berkane est donc déjà un grand habitué de cette compétition où il s'est à chaque fois distingué. Médaillé de bronze en 2017 au Gabon, il avait également ramené la quatrième place du Cameroun en 2021.

Sociétaire de la Renaissance sportive de Berkane depuis 2016, Dayo (33 ans) fait partie des plus grands artisans des lauriers accumulés par le club marocain ces dernières années : 3 Coupes du trône (2018, 2021, 2022), 2 Coupes de la Confédération CAF TotalEnergies (2020 et 2022), 1 Super Coupe de la CAF (2022). Le défenseur des Etalons, aujourd'hui capitaine du club de Berkane a aussi été finaliste de la Coupe de la Confédération à deux reprises (2019 et 2024).

Cette saison, le burkinabé et son club sont encore sur une bonne lancée aussi bien aussi bien en championnat local que sur la scène continentale. Leader de la Botola avec 49 points après 20 journées (12 points d'avance sur l'AS FAR son poursuivant immédiat), le club marocain règne aussi en Coupe de la Confédération avec un parcours presque sans faute en phase de groupes, dans la poule B (16 points) sur 18). Une performance à laquelle Dayo, un des meubles du club, n'est pas étranger, lui qui compte 4 buts et deux passes décisives dans cette épreuve continentale.

Titulaire incontesté dans l'axe de la défense du Burkina, Dayo fait partie des doyens de cette sélection qui l'accueille depuis 2012. Ses statistiques affichent 72 sélections pour 9 buts.

Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns - Afrique du Sud)

L'année dernière en Côte d'Ivoire, Teboho Mokoena a illuminé la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies de son talent, contribuant au brillant parcours de l'Afrique du Sud dans la compétition. Son magnifique but sur coup franc en toute fin de match au Stade de San Pedro, avait crucifié le Maroc en huitième de finale, exposant davantage sa classe aux yeux du monde. Il s'agissait de son deuxième but dans la compétition après celui inscrit lors de la victoire 4-0 face à la Namibie à la deuxième journée de la phase de groupes.

Un des meilleurs atouts de la sélection des Bafana Bafana, le milieu défensif de 28 ans devrait disputer sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies en fin d'année au Maroc. Il connait une saison remarquable avec les Mamelodi Sundowns, leader du championnat sud-africain avec 42 points en 16 journées et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies.

Amanallah Memmiche (Espérance de Tunis - Tunisie)

A 20 ans, Amanallah Memmiche fait partie des plus grands espoirs du football tunisien et se prépare à disputer sa première Coupe d'Afrique des Nations à la fin de l'année au Maroc. Titulaire incontesté dans les buts de l'Espérance de Tunis, le portier multiplie les performances remarquables avec son club qu'il a mené en finale de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies la saison dernière. Actuel leader du championnat de Ligue 1 tunisien avec 42 points après 19 journées, l'Espérance est aussi qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies après avoir terminé leader du groupe D avec 13 points en phase de poules. Avant la CAN, Memmiche disputera la Coupe du monde des Clubs de la FIFA avec l'Espérance, l'été prochain aux Etats-Unis.

Djigui Diarra (Young Africans-Mali)

Sociétaire des Young Africans en Tanzanie depuis 2021, le malien Djigui Diarra fait partie des meilleurs gardiens de but évoluant sur le continent. Ses performances ont largement contribué à faire de son club l'une des références en Afrique ces dernières saisons. Finalistes de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies en 2023, le portier malien et son équipe ont été stoppés la saison dernière en quart de finale de la Ligue des Champions avant d'échouer cette année en phase de poules. L'ancien gardien du stade malien et l'équipe dont il est le capitaine ont également remporté les trois dernières éditions du championnat tanzanien.

Au Maroc, il disputera sans doute sa cinquième Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies après Gabon 2017, Egypte 2029, Cameroun 2021 et Côte d'Ivoire 2023. Titulaire incontesté dans les buts des Aigles, le joueur de 29 ans, 65 sélections, espère écrire l'histoire avec les Aigles en terre chérifienne.

Fiston Mayele (Pyramids FC - RD Congo)

Fiston Mayele est en grande forme avec Pyramids FC cette saison. Grâce à ses quatre réalisations, il a contribué aux brillantes performances du club égyptien qui s'est brillamment qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies après avoir terminé co-leader du groupe D avec 13 points, à égalité avec l'Espérance de Tunis. Son équipe trône également en tête du classement au championnat égyptien avec 30 points après 13 journées, devant les géants Al Ahly (29 points) et le Zamalek (26 points).

Un des éléments importants du dispositif de Sébastien Désarbre, Fiston Kalala Mayele (30 ans) devrait disputer sa deuxième CAN CAF TotalEnergies avec la République Démocratique du Congo après une première expérience l'année dernière en Côte d'Ivoire où son équipe a terminé quatrième.