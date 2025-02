Afrique Centrale: Guerre entre la RDC et le Rwanda - Sur la terre comme au ciel

En République démocratique du Congo (RDC), le M23, soutenu par le Rwanda, continue sa progression dans l'Est du pays. Et après Goma, la capitale du Nord-Kivu, les rebelles poursuivent leur offensive vers le Sud, annexant de nouvelles localités sur la route de Bukavu, la capitale de la province du Sud-Kivu, leur prochain objectif.

De quoi raviver les tensions entre Kinshasa et Kigali qui ne se regardent plus en chiens de faïence, mais semblent engagés dans une guerre directe qui dit désormais son nom. C'est ce que l'on est porté à croire avec la récente décision de Kinshasa, de fermer son espace aérien à « tous les avions civils et d'Etat enregistrés ou basés au Rwanda ». Une mesure de rétorsion qui vise à rendre la monnaie de sa pièce à Kigali accusée de mener une guerre injuste dans l'Est de la RDC où plusieurs sources signalent la présence de forces rwandaises aux côtés des rebelles du M23.

C'est une décision qui est potentiellement lourde de conséquences

Et à l'allure où va la dégradation des relations entre les deux pays et fusent les accusations et les critiques internationales contre le Rwanda, on se demande si, acculée, Kigali ne finira pas par assumer ouvertement son rôle dans ce conflit armé où le président Paul Kagame n'est pas loin de se faire le porte-voix des rebelles, au regard de son insistance pour l'ouverture de négociations directes entre Kinshasa et ces derniers.

Toujours est-il que, exaspérée de demander des sanctions qui tardent à venir contre le Rwanda dont le soutien a permis au M23 de faire cette percée dans les montagnes et les forêts du Nord-Kivu, Kinshasa a décidé de contre-attaquer dans les airs par cette mesure qui obligera les avions en provenance et à destination du Rwanda, de faire de grands détours. Quand on connaît l'immensité de ce pays d'Afrique centrale qui, avec ses 2,3 millions de kilomètres carrés, est le deuxième plus vaste pays du continent noir, autant dire que cette façon, pour la RDC, de répondre au tort qui lui est causé par son voisin, est une mesure de rétorsion qui pourrait valoir son pesant de nuisance pour le Rwanda.

Mais, c'est à la guerre comme à la guerre, comme qui dirait. Et dans ce conflit qui est encore loin de livrer tous ses dessous, il est difficile de reprocher à la RDC de chercher à se défendre, si elle estime qu'elle est agressée par le Rwanda. En attendant la réaction de Kigali, c'est une décision qui est potentiellement lourde de conséquences. Car, au-delà des désagréments liés aux pertes de temps, c'est une décision qui pourrait entraîner un renchérissement du coût du billet d'avion avec les conséquences qui vont avec.

Et si, pour ainsi dire, c'est la compagnie nationale rwandaise qui est visée prioritairement, il n'empêche que les autres compagnies desservant le Rwanda, en ressentiront le coup. C'est dire si au-delà « de l'insécurité liée au conflit armé », cette mesure « d'interdiction formelle de survol et d'atterrissage sur le territoire de la République démocratique du Congo », est loin d'être un non-événement.

Cette façon de mêler le trafic aérien au conflit qui déchire l'Est de la RDC, est la preuve que la crise va de mal en pis

Et le président Kagame a d'autant plus du souci à se faire que de Johannesburg en Afrique du Sud à Doha au Qatar en passant, entre autres, par Addis-Abeba, Bruxelles, Londres, Paris et Dubaï, la Compagnie nationale rwandaise est connue pour desservir de nombreuses destinations d'Afrique, d'Europe et d'Asie. C'est dire son poids dans l'économie nationale. Or, bien malin qui saurait, pour l'instant, dire jusqu'à quand cette mesure d'interdiction va durer.

En tout état de cause, cette façon de mêler le trafic aérien au conflit qui déchire l'Est de la RDC, est la preuve que la crise va de mal en pis. Chaque adversaire donnant l'impression de chercher à nuire à l'autre, si ce n'est à mettre le doigt là où ça fait le plus mal. Aujourd'hui, c'est la RDC qui ferme son espace aérien. Et demain, qui sait ce que l'homme mince de Kigali sortira de son chapeau ?

Et quid du Burundi et de l'Afrique du Sud en embuscade derrière la RDC et qui pourraient être tentés d'emboîter le pas à Kinshasa ? C'est dire la gravité de la situation dans ce conflit qui a franchi un nouveau palier. Et les signaux sont d'autant plus mauvais que l'on ne voit aucune perspective de sortie de crise, poindre à l'horizon, surtout que la diplomatie peine à produire les effets de la désescalade escomptés.

Toujours est-il qu'après l'échec du sommet conjoint de Dar-es-Salam, la semaine dernière, tous les espoirs reposent désormais sur l'Union africaine (UA) qui tient son 38e sommet, les 15 et 16 février 2025 à Addis-Abeba. Un sommet où s'invitera inévitablement le dossier congolais, en marge de l'élection du nouveau président de la Commission sur fond de passation de témoin entre la Mauritanie et l'Angola, pour la présidence tournante de l'institution panafricaine.