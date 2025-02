Tunisie: « Kobbet Ennhas » - Rencontre sur les « Etudes andalouses : l'oeuvre du Dr. Jomaâ Cheikha, un exemple »

Le palais « Kobbet Ennhas » à la Manouba a accueilli, jeudi matin, une journée d'étude intitulée « Etudes andalouses : l'oeuvre du Dr. Jomaâ Cheikha, un exemple ».

Organisée par la délégation régionale aux affaires culturelles de la Manouba, en collaboration avec l'association tunisienne des études andalouses et de l'association pour la préservation des lieux de mémoire, cette rencontre a rendu hommage au parcours du chercheur et universitaire Jomaâ Cheikha, figure emblématique de la mémoire du patrimoine andalou, spécialiste de littérature et de civilisation.

A travers des témoignages poignants, universitaires et chercheurs ont rappelé son rôle dans la création de l'Association tunisienne des études andalouses et dans le lancement de la revue « Etudes andalouses », qui constitue une aventure intellectuelle illustrant sa volonté de réhabiliter un patrimoine insuffisamment étudié. Selon eux, ce champ de recherche nécessite davantage d'investigations et de moyens pour en révéler toute la richesse.

Le président de l'Association tunisienne des études andalouses, Fathi Kacemi, a souligné que cet hommage vise à mettre en lumière le parcours d'un enseignant qui a marqué plusieurs générations et qui a encouragé la recherche approfondie sur la civilisation andalouse et les traces des morisques en Tunisie. Il a également appelé le ministère des affaires culturelles à accorder à l'association un local à la médina de Tunis, dans un espace du patrimoine andalou à savoir le mausolée » Aboul-Ghaith al-Qachech » (rue Sidi Ettindji).

Par ailleurs, il a salué l'initiative de Jomaâ Cheikha de faire don de sa bibliothèque composée d'ouvrages et d'encyclopédies, ainsi que des numéros de la revue « Etudes andalouses » à l'association tunisienne des études andalouses, afin d'éclairer les générations futures sur cette période de l'histoire.

Cette journée d'étude, a mentionné Asma Ayed, déléguée régionale aux affaires culturelles, s'inscrit dans le cadre d'une vision plus large visant à organiser régulièrement des rencontres dédiées aux figures emblématiques de la culture tunisienne et qui méritent une reconnaissance pour leurs apports culturels et scientifiques.