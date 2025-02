Tunisie: Pour une mobilisation collective

Le principe d'unité de l'Etat et de cohésion entre les divers mécanismes du pouvoir vient d'être réaffirmé par le Président de la République en recevant, mardi, le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le président du Conseil national des régions et des districts (Cnrd).

En effet, le Président Kaïs Saïed a mis en exergue la responsabilité collective des diverses institutions, appelées à maintenir le principe du respect de la souveraineté et de l'unité nationales, tout en insistant sur le fait que l'engagement envers la Tunisie est une responsabilité partagée par les diverses parties prenantes et en rappelant le principe de l'obligation de dépasser les éventuelles considérations d'ordre politique ou personnel.

En outre, l'accent a été mis sur la nécessité de relever les défis nationaux avec détermination dans le sens où la responsabilité nationale exige de toute institution un effort double de la part des responsables de l'Etat à l'échelle nationale et régionale, plus particulièrement des élus appartenant à l'ARP et au Cnrd, mobilisés pour épauler le pouvoir exécutif afin de mettre en place une gestion efficace, homogène et cohérente.

Le Chef de l'Etat a tenu à mettre en relief l'importance du dialogue et la qualité des débats régnant dans les deux chambres prouvant que le pays est régi par des institutions respectueuses et solides avec un satisfecit spécial pour l'action, sans oublier de mentionner le pluralisme des idées et des points vue entre les députés et les conseillers qui découle de la bonne santé des institutions, ce qui en fait un plus bénéfique et souhaitable.

Il convient de savoir que le Chef de l'Etat a déjà relevé, lors de précédentes rencontres avec les présidents des deux institutions législatives, leur rôle dans l'élaboration des réformes attendues, notamment les domaines économique et social, dans la mesure où la Tunisie a besoin, plus que jamais, d'une action concertée entre les diverses institutions, chacune dans le cadre de ses compétences, tout en étant animées d'un sens commun de la responsabilité nationale.

Ainsi, comme l'a mentionné clairement le Président de la République, la Tunisie mise, entre autres, sur la stabilité institutionnelle et l'harmonie dans le fonctionnement des pouvoirs publics, surtout que les challenges à relever et à réussir exigent une mobilisation collective à toute épreuve.