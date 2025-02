Afrique: L'Angola est élu membre du Conseil consultatif de l'UA contre la corruption

Addis — L'Angolais Graciano Domingos a été élu jeudi, dans la capitale éthiopienne, membre du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption, pour un mandat de six ans renouvelable.

L'élection a eu lieu dans le cadre du 38ème Sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui, samedi prochain, confirmera le Président angolais, João Lourenço, à la tête de l'UA, pour un mandat d'un an, que les diplomates dans les couloirs du siège de l'organisation, à Addis-Abeba, considèrent comme un défi, à en juger par les innombrables problèmes que connaît le continent, tels que la lutte contre la pauvreté et le manque de développement économique durable.

Concernant l'élection, le vice-président sortant de cet organisme, l'Angolais Pascoal Joaquim, a déclaré que le pays avait fait des efforts pour amener un autre Angolais à cet organisme, "puisque notre mandat, qui était de deux ans renouvelable pour deux ans supplémentaires, est arrivé à son terme et, évidemment, nous devons lutter pour que notre Angola puisse continuer le travail".

Pascoal Joaquim a déclaré qu'il avait travaillé pour prolonger la durée du mandat, passant de deux ans renouvelables à six ans, également renouvelables, ce qu'il considère comme une réalisation significative et une lutte de plusieurs années, gagnée par l'Angola, c'est pourquoi il a dit qu'il termine le mandat avec le sentiment du devoir accompli.

Il a considéré le champ d'action de cet organisme comme un champ d'action dans lequel sont requis du dynamisme, de l'engagement et du dévouement sérieux, car ce sont d'autres paramètres que le système requiert et, dans ce contexte, ayant été l'un des rares Angolais à entrer dans ce domaine, il pense que "c'était un exercice très positif, d'apprentissage, de formation et de performance".

Interrogé sur les stratégies à développer pour lutter contre la corruption en Afrique, il a déclaré qu'il fallait avant tout une volonté politique de chaque État pour mettre fin à ce phénomène qui ronge de nombreux pays.

« Il est nécessaire que chaque citoyen de chaque État comprenne que la corruption est un fléau social et qu'il faut la combattre, car après tout, c'est l'intégration totale des personnes et pas seulement des organes en tant que tels qui permettra de réduire ce phénomène et éventuellement de l'éradiquer », a-t-il soutenu.

Il a considéré qu'il était impératif que les États se préoccupent fondamentalement de l'éducation de leurs citoyens et que soient créées les conditions, les règles et les politiques qui puissent amener chaque personne à s'intégrer dans tout cela et garantir que, avec la compréhension constante et permanente de ce mal, chacun puisse faire tout son possible pour se libérer de ce mal.