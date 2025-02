Tunisie: «Nefzawa City » à l'ISET de Kébili - Une manière de promouvoir le Sud tunisien

L'évènement aura lieu, aujourd'hui et demain, à l'Iset de Kébili, au Sud de la Tunisie, dans sa 2e édition placée cette année sous le thème « Innover, pour un avenir durable dans les secteurs des médias, de la culture, de la technologie et de l'entrepreneuriat ».

«Nefzawa City » n'est pas un centre commercial ultra moderne ou un complexe sportif multifonctionnel, et pas, non plus, un quartier résidentiel huppé. C'est un évènement d'envergure à vocation multiple qui met en avant l'intelligence humaine et mise sur le capital investissement dans l'initiative privée, vers plus d'autonomie et du compter-sur-soi.

3.000 participants attendus

L'évènement aura lieu, aujourd'hui et demain, à l'Iset de Kébili, au Sud tunisien, dans sa 2e édition placée cette année sous le thème « Innover, pour un avenir durable dans les secteurs des médias, de la culture, de la technologie et de l'entrepreneuriat ». Autant de secteurs clés reconnus comme gage de développement humain et catalyseurs de promotion de la région. «Nefzawa City », comme l'indique son nom, est une manifestation locale dédiée à la ville de Nefzawa et tient à montrer un appui moral à ses jeunes créatifs porteurs d'idées de projets innovants.

Ce rendez-vous est si attendu qu'il polarise plus de 3000 participants, représentant des institutions incubatrices, d'organismes publics et privés et des acteurs de la société civile et d'organisations internationales. Une cinquantaine de journalistes des médias locaux et étrangers seront également présents.

Cette manifestation, organisée et gérée par le groupe Nefzawa, cherche à faire rayonner la région de Kébili pour en faire un pôle technologique, médiatique, culturel et entrepreneurial à une large échelle. Soit un vivier de formation et d'accompagnement, mettant en lumière les potentialités et les capacités des jeunes de la région à innover dans divers domaines d'activité. Le but étant de promouvoir de nouveaux profils de leaders économiques en mesure de changer les mentalités et asseoir un nouveau mode de production et de consommation.

La radio en fête

Et comme cette 2e édition coïncide, aujourd'hui, avec la Journée mondiale de la radio, le 13 février de chaque année, des panels et ateliers seront consacrés à ce thème, parallèlement à la célébration organisée cette année par l'Unesco, sous le slogan « la radio et les changements climatiques ». Dans la foulée des festivités, un premier réseau mondial pour les médias et le développement durable verra le jour, doublé d'un réseau national pour les coopératives féminines actives dans la valorisation des produits locaux, communément appelés produits du terroir. Cela est de nature à mettre en vedette les traditions culinaires du Sud tunisien et soutenir, de la sorte, l'entrepreneuriat féminin.

Et voilà pour la deuxième fois consécutive, la ville de Nefzawa s'érigera en une ville numérique intelligente, où entrepreneuriat, médias, culture et technologie seront réunis en toute harmonie, dans un même lieu. Des compétitions seront également organisées pour les étudiants des instituts supérieurs d'études technologiques, ainsi que pour les élèves et les jeunes de différentes régions du pays.

De même, cette 2e édition « vise à renforcer les succès réalisés lors de la première édition, tels que le «Laboratoire de réflexion sur la communication et le journalisme AI Media Lab», le «Laboratoire de réflexion sur la production de contenus à l'aide de l'intelligence artificielle» et le «Think Tank» animé par des experts dans divers domaines.