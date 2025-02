Algérie: Tenue de la 5e session des concertations politiques algéro-grèques

Alger — Le Secrétaire général (SG) du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Lounès Magramane, a coprésidé, jeudi au siège du ministère, avec la vice-ministre des Affaires étrangères chargée des Affaires européennes de la République hellénique, Alexandra Papadopoulou, la cinquième session des concertations politiques algéro-grèques, selon un communiqué du ministère.

Cette session "a été l'occasion de passer en revue l'état des relations bilatérales et d'examiner les moyens de les renforcer et de les développer, notamment par la programmation de la troisième session de la Commission mixte de coopération économique, scientifique et technique outre l'exploitation des opportunités disponibles au niveau des deux pays dans divers domaines, dont la promotion des investissements, le commerce, la culture, l'énergie, le tourisme, le transport, les services et la santé", précise la même source.

Les concertations ont également porté sur "les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les causes palestinienne et sahraouie en sus des développements en Libye et dans la région du Sahel, ainsi que d'autres questions régionales".

A cet égard, les deux parties ont affiché "une convergence de vues sur les défis actuels et la nécessité de soutenir les efforts internationaux visant à parvenir à un règlement durable de ces crises", conclut le communiqué.