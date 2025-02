Alger — Le ministère de l'Education nationale a salué, jeudi dans un communiqué, "l'adhésion positive" des organisations syndicales qui ont soumis leurs propositions concernant le statut particulier et le système de compensation, appelant les organisations syndicales qui n'ont pas encore soumis leurs propositions à le faire dans les délais fixés.

"A une semaine de l'expiration des délais fixés aux organisations syndicales accréditées auprès du secteur, pour soumettre leurs observations et propositions sur le statut particulier et le système de compensation", le ministère "salue l'adhésion positive des organisations syndicales qui ont fait preuve de professionnalisme en assurant le bon déroulement de la scolarité des élèves et la protection des établissements scolaires", précise le ministère

Le ministère a souligné qu'il "a reçu les propositions de 13 organisations syndicales", appelant, dans ce cadre, les organisations syndicales qui n'ont pas soumis de propositions à les soumettre dans les délais impartis, tout en saluant "l'importance du rôle du partenaire social".

Le ministère a également réaffirmé son "engagement à promouvoir un dialogue responsable, à ouvrir des canaux de communication avec les partenaires sociaux afin d'améliorer les conditions des travailleurs et à garantir le bon fonctionnement du secteur".

Il a aussi souligné "sa responsabilité envers tous les corps du secteur, les corps spécifiques de l'Education nationale et les corps communs, et son engagement à protéger le droit des partenaires sociaux à exercer leur droit syndical en toute liberté dans le cadre des lois 23-02 relatives à l'exercice du droit syndical, et 23-08, et leurs textes d'application, notamment le décret exécutif n 23-361".

Dans ce contexte, "le ministère appelle les organisations syndicales à respecter les conditions de conformité et les exigences de représentativité fixées par la loi 23-02, et les invite à redoubler d'efforts pour construire un Etat de droit", conclut le communiqué.