Madagascar: La radio engagée dans la lutte contre le changement climatique

La Journée mondiale de la radio, célébrée hier à l'Havoria Anosy, a mis en lumière le rôle crucial de ce média dans la sensibilisation au changement climatique à Madagascar. Placée sous l'égide de l'Unesco, cette quatorzième édition, axée sur le thème « Radio et changement climatique », a souligné son rôle essentiel dans la diffusion d'informations et la mobilisation des communautés.

La ministre de la Communication et de la Culture, Mara Dona Volamiranty, a souligné le rôle essentiel de la radio dans l'alerte et l'accompagnement de la population face aux catastrophes naturelles, telles que les tempêtes tropicales et les inondations. « La radio est en mesure de traduire des enjeux complexes en messages compréhensibles, adaptés aux réalités locales, comme lors des catastrophes naturelles », a précisé Tatianà Nomenjanahary, journaliste radiophonique dans la capitale.

Avec plus de cinq cents stations recensées en 2024 par l'Ordre des journalistes de Madagascar, la radio reste le média le plus accessible, notamment en milieu rural. À travers les actualités, les spots publicitaires, les théâtres radiophoniques et les émissions, elle diffuse des messages de sensibilisation sur l'environnement. Pourtant, comme le souligne Miamintsoa, une auditrice, « Malgré les campagnes de sensibilisation, la lutte contre le changement climatique reste un défi, car de nombreuses personnes continuent d'adopter des comportements nuisibles à l'environnement ».

Pour beaucoup, la radio reste une source d'information essentielle. « Je ne manque jamais les nouvelles diffusées», affirme Eliane, une fidèle auditrice. Cet engagement des radios locales à relayer les enjeux climatiques confirme leur rôle stratégique dans la prise de conscience collective et l'adoption de comportements responsables.