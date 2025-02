Madagascar: Stade Barea/Homologation - Le verdict de la CAF avant dimanche

Le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération Malgache de Football ont organisé une conférence de presse en compagnie des émissaires de la Fifa et de la CAF, hier à Mahamasina.

Est-ce un bon signe ? Différente des deux précédentes inspections d'homologation, la deuxième journée de la visite des deux émissaires des instances internationales, l'inspecteur de la Fifa, le Britannique Ian William Craig, expert en pelouse, et l'expert en sûreté et sécurité de la CAF, l'Ivoirien Zakkarya Diabaté, a été marquée par une conférence de presse organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération Malgache de Football (FMF), hier en fin de matinée, dans la salle de conférences du Palais des Sports à Mahamasina.

Le visage souriant de presque toute l'assistance semble indiquer que tout s'est déroulé apparemment dans la convivialité. Après la conférence, le président de la FMF, Alfred Randriamanampisoa, a annoncé que « les résultats de l'inspection devaient être connus, le 15 ou au plus tard le 16 février, le jour où la CAF publiera la liste des stades homologués en Afrique. C'est-à-dire un mois avant notre prochain match ».

Visiblement confiant, le patron du football malgache a ajouté que « les huit gros points de recommandations ont été tous honorés, ainsi nous pourrons espérer cette fois l'homologation ».

Petits points à régler

Le président de la Fédération a néanmoins souligné qu'il reste encore quelques petits points à régler, entre autres les indications vers les sièges, et « cet après-midi (hier), les inspecteurs ont vérifié les caméras de surveillance », poursuit-il.

En prenant la parole, Zakkarya Diabaté a souligné que les travaux accomplis et les efforts fournis sont visibles. « Nous sommes à la troisième inspection de sécurité. Nous avons toutes les recommandations et c'est sur cette base que nous avançons. »

Le public qui achète des tickets d'entrée devrait être bien traité, a-t-il enchaîné.

« Il faut qu'il soit traité avec le service qu'il mérite. Nous ne pouvons pas le traiter comme s'il pénétrait dans un lieu où il n'a pas accès. Donc il faut être à son service et assurer sa sécurité », conclut-il.

Madagascar devrait normalement recevoir le Ghana, dans la dernière semaine de mars, dans un mois et une semaine, dans le cadre de la sixième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.