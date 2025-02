Madagascar: Fonction publique - Six mille enseignants intégrés

L'intégration des agents non encadrés de l'État est effective au sein du ministère de l'Éducation nationale. Cinq mille neuf cent trente-cinq agents de ce ministère ont été intégrés en 2024. Neuf cent vingt dossiers sont encore en cours de traitement. C'est ce qu'a indiqué le ministère de l'Éducation nationale, mercredi. Ce département note que douze mille six cent quatre-vingt-seize agents du MEN ont rempli les critères d'intégration lors de la première vague.

Sont éligibles les agents ayant atteint l'âge de départ à la retraite sans avoir terminé la procédure d'intégration, les agents ayant 55 ans et plus, à la veille de leur retraite, et les agents ayant effectué plus de 10 ans de service, selon le ministère de l'Économie et des Finances, lors de l'annonce du début du traitement des dossiers, en octobre 2023. Le reste des dossiers concerne ceux qui sont en attente de reclassement, les retraités et les agents décédés.

« Nous les encourageons à accélérer le dépôt de leurs dossiers », selon la direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale. Les procédures d'intégration ont repris en octobre 2023, après quatre années de suspension.