Tunisie: Sousse - Un projet ambitieux pour préserver l'âme de la médina

Aujourd'hui, jeudi, une réunion de la Commission de pilotage technique du projet de préparation du plan de conservation et de revitalisation de la ville de Sousse s'est tenue dans la ville même. Ce projet, mené en coopération avec l'Institut National du Patrimoine et la municipalité de Sousse, s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du programme de développement urbain de la ville et de la région de Sousse Grande, financé par le Secrétariat d'État à l'économie suisse.

L'ordre du jour de la réunion a porté sur plusieurs points essentiels, notamment l'évaluation des résultats de la première phase du projet et la définition du plan de travail pour la phase suivante. Cette phase inclut la finalisation des études nécessaires et la mise en oeuvre des mesures visant à préserver le tissu urbain traditionnel de la médina. Ont pris part à cette réunion le bureau d'études responsable du projet, les services compétents de la municipalité et de l'Institut National du Patrimoine, ainsi que des représentants des administrations concernées, de la société civile et de plusieurs établissements d'enseignement supérieur de Sousse. L'objectif était de développer une approche participative afin d'assurer la meilleure réussite possible du projet.

Depuis 2022, la municipalité de Sousse et l'Institut National du Patrimoine se sont engagés à élaborer ensemble un plan global de protection de la médina. Un accord de partenariat a été signé à cette fin, et une cellule commune a été mise en place pour suivre les opérations urbaines, telles que l'émission des permis de construire, la surveillance des infractions et l'organisation de campagnes de sensibilisation destinées à informer les habitants sur l'importance de la préservation du patrimoine. Ce projet est d'une grande importance car il vise à stopper la dégradation du tissu architectural traditionnel de la médina, conséquence de l'expansion urbaine anarchique et des changements qui menacent l'authenticité de ce site historique.