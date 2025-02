Tunisie: Météorologie et sismologie - Rachid Ameri reçoit une délégation irakienne de haut niveau

Le ministre des Transports, Rachid Ameri, a reçu une délégation de haut niveau de l'Autorité irakienne de météorologie et de sismologie de la République d'Irak, dirigée par le directeur général, Dr. Salman Saddam Jassim. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite de travail effectuée par cette délégation en Tunisie, visant à discuter avec l'Institut national de la météorologie (INM) des moyens de renforcer la coopération bilatérale, ainsi que d'échanger des expériences et des expertises dans les domaines de la météorologie et de la sismologie.

À cette occasion, le ministre des Transports a salué les relations de coopération déjà établies entre les deux pays dans le secteur du transport et de la météorologie, indique un communiqué rendu public ce jeudi.

Ameri a aussi souligné l'importance d'intensifier ces échanges, notamment en ce qui concerne la surveillance météorologique et sismologique, ainsi que les enjeux climatiques, étant donné leur rôle crucial dans le domaine des transports et dans d'autres secteurs vitaux tels que le développement social et économique. Le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer les systèmes d'alerte précoce face aux changements climatiques mondiaux, afin de protéger les vies humaines et les biens.

Le responsable irakien a, de son côté, salué l'expérience tunisienne dans ces domaines, soulignant l'importance d'intensifier la coopération bilatérale et d'échanger des savoir-faire, tout en restant attentif aux évolutions technologiques en la matière.