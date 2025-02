Tunisie: Fix Jdid 5G by Ooredoo pays - Mansoor Rashid Al-Khater annonce des vitesses jusqu'à 100 Mbps

Ooredoo Tunisie a organisé aujourd'hui une conférence de presse marquante pour annoncer le lancement de son réseau 5G, une étape capitale dans le développement de l'infrastructure technologique en Tunisie. Lors de cet événement, Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a souligné l'importance historique de ce moment pour l'économie tunisienne et la société dans son ensemble.

"Nous sommes aujourd'hui à un tournant majeur dans l'histoire de la connectivité en Tunisie. Le lancement de la 5G est le fruit de plusieurs années de travail acharné, de collaboration et d'engagement. C'est un accomplissement non seulement pour Ooredoo, mais pour l'ensemble de la Tunisie", a déclaré Mansoor Rashid Al-Khater, tout en ajoutant que l'opérateur a investi de manière significative dans la modernisation de son réseau pour offrir à tous ses utilisateurs un accès à la meilleure technologie, et ce, dans les 24 gouvernorats du pays.

Selon le responsable, l'objectif de ce projet va au-delà de la simple mise en place d'une technologie de pointe. "La 5G est un catalyseur pour une économie numérique plus dynamique. Elle offre des vitesses de connexion impressionnantes, mais surtout, elle ouvre la voie à des opportunités d'innovation dans des secteurs clés tels que l'économie, le tourisme, la santé et l'éducation", a-t-il encore précisé.

Il a également souligné que le lancement de la 5G par Ooredoo Tunisie représente un changement profond dans le paysage numérique du pays. Cette technologie ne se contente pas d'offrir des vitesses plus élevées ou des latences réduites, elle permettra également aux entreprises et aux startups de tirer parti de nouvelles possibilités pour créer, innover et se développer.

"Notre objectif est de faire de la Tunisie un acteur majeur sur la scène technologique mondiale", a encore précisé Mansoor Rashid Al-Khater, tout en ajoutant qu"'avec la 5G, nous offrons une plateforme pour stimuler la créativité et renforcer l'avantage concurrentiel du pays".

Dans ce cadre, Ooredoo Tunisie a dévoilé Fix Jdid 5G, sa dernière innovation dans le domaine de l'Internet domestique et professionnel, offrant une expérience de connexion unique avec des vitesses ultra-rapides et une stabilité sans précédent, faisant de la 5G une partie intégrante de la vie quotidienne, tant à la maison qu'au travail.

"Fix Jdid 5G offre des vitesses de connexion ultra-rapides allant jusqu'à 100 Mbps, garantissant ainsi des performances exceptionnelles pour les foyers et les entreprises, tout en permettant des applications plus réactives et stables", a affirmé Mansoor Rashid Al-Khater.

L'événement a également mis en lumière la nouvelle campagne publicitaire sous le slogan "Tunisie plus forte, Tunisie en développement". "Ce n'était pas simplement un message promotionnel, mais une véritable histoire inspirée par les citoyens eux-mêmes, illustrant leur vision d'un avenir transformé par la technologie. Le lancement de la 5G représente ainsi non seulement un progrès technologique, mais un véritable moteur de transformation sociale et économique", a encore expliqué le CEO de Ooredoo Tunisie, tout en assurant que le réseau 5G d'Ooredoo est désormais un levier pour un avenir plus connecté, plus créatif et plus compétitif pour la Tunisie.