ADDIS-ABEBA — Pourquoi tant de gêne et pourquoi cette dissimulation honteuse d'un fait connu de tous ! Le Maroc était candidat au poste de membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA) et a reçu une claque retentissante de la part de l'Algérie! L'Algérie a obtenu 30 voix au sixième tour, et le Maroc n'a recueilli que 17 voix, la plupart en échange de pots-de-vin généreusement payés et sans vergogne.

La question des pots-de-vin marocains est devenue le principal sujet de discussion dans les couloirs de l'UA ces derniers jours, et de nombreux représentants des pays membres n'hésitent plus à exprimer leur mépris et leur dégoût de cette pratique, la qualifiant de tous les termes péjoratifs.

Le Maroc, comme d'autres pays au sein de l'organisation continentale, ne défend plus de dossiers politiques, ne porte plus de revendications légitimes pour lesquelles il plaide, ni d'objectifs diplomatiques respectables avec lesquels il tente d'attirer l'attention. Il n'a plus rien de tout cela, et son unique souci, sans aucun résultat ou ni aucun avantage, est d'entraver les efforts de l'Algérie et de contester ses démarches et initiatives qui servent l'action africaine commune.

En effet, la seule obsession du Maroc au sein de l'organisation continentale est de freiner la position forte de l'Algérie en Afrique et de tenter désespérément, par des tentatives infructueuses, l'une après l'autre, d'empêcher l'Algérie d'occuper des postes de direction dans l'UA, en plus de semer la division dans les rangs africains unifiés. Ces tentatives n'ont conduit le Maroc qu'à des revers successifs.

En résumé, la majorité des pays africains ne sont plus victimes des mensonges du Maroc et de ses manœuvres flagrantes, et ceux qui lui sont fidèles et adhèrent à ses aventures enregistrent des défections successives, et un rejet qui s'étend avec une ampleur sans précédent. Demain sera un autre jour