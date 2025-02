Algérie: Propriété intellectuelle - Réunion de coordination à Alger entre l'ONDA et l'OMPI

Alger — Une réunion de coordination s'est tenue, jeudi à Alger, entre le directeur général de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA), Samir Thaalbi et le directeur du bureau extérieur de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en Algérie, Mohamed Salek Ahmed Othmane, a indiqué un communiqué de l'ONDA.

Cette rencontre tenue au siège de l'ONDA, traduit l'engagement des deux parties à renforcer la propriété intellectuelle et à soutenir l'innovation et la créativité. Elle a été l'occasion de consolider la coopération entre les deux organes et de relancer plusieurs dossiers communs liés, notamment, à la stratégie nationale en matière de propriété intellectuelle, à l'Académie de la propriété intellectuelle, à la formation et la sensibilisation, ainsi qu'à l'initiative "Art", et aux dossiers de la médiation et des projets structurels et technologiques.

La réunion a en outre porté, selon la même source, sur les préparatifs liés aux activités programmées à l'occasion de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, célébrée le 26 avril de chaque année, qui sera cette année axée sur la musique.