Congo-Kinshasa: Le ministre congolais de la Santé annonce la création d'un corridor humanitaire pour Goma

Un couloir humanitaire pour Goma, c'est l'annonce qu'a fait, ce jeudi 13 février 2025, le ministre congolais de la Santé. Samuel Kamba a déclaré en conférence de presse qu'un accord avait été trouvé entre les organisations humanitaires et le Rwanda pour acheminer de l'aide via Nairobi et Kigali. L'aéroport de Goma étant toujours impraticable après la prise contrôle de la ville par le M23 et l'armée rwandaise. Le ministre est aussi revenu sur le bilan des affrontements.

Le constant du ministre est sans appel, le système de santé à Goma a été mis à rude épreuve et le bilan humain est très lourd. « Nous avons 939 morts dans nos morgues et ça ne compte pas les gens que nous avons enterrés. Plus de 458 enterrements juste en cinq jours. Ça montre que le carnage est largement au-dessus des 3 000 décès. »

Dans les structures, il y a aussi des blessés, plus de 4 200 à ce jour avec une pénurie de produits médicaux d'où l'urgence d'un couloir humanitaire. Il passera donc par Nairobi et Kigali avant de rejoindre Goma pour faire entrer des médicaments et du personnel de santé : « Ce sont les mêmes qui travaillent tous les jours et donc il y a de l'épuisement du personnel. La négociation maintenant, c'est comment envoyer nos médecins, nos infirmières pour qu'ils aillent travailler sur place si la sécurité est garantie. Nous avons demandé qu'un couloir humanitaire aussi bien pour les intrants, les équipements que pour le personnel soit garanti. »

Le ministre ajoute qu'il n'y a pas eu de discussions entre le M23 et le gouvernement. Ce sont les humanitaires et l'OMS qui ont mené les négociations.