Algérie: Le Parlement algérien s'empare de la question des essais nucléaires français des années 1960

Le 13 février 1960 a explosé, à Reggane dans la région d'Adrar, dans le sud-ouest algérien, la première bombe atomique française, Gerboise bleue, d'une puissance de 70 kilotonnes. Le Parlement algérien a organisé un colloque sur le thème : « Explosions nucléaires en Algérie : un crime contre l'humanité et l'environnement », 65 ans après les essais atomiques français dans le sud algérien. Les intervenants ont appelé la France à assumer ses responsabilités.

Brahim Boughali, président de la chambre basse du Parlement algérien, a qualifié de crimes, les essais nucléaires français dans le Sahara algérien durant les années 1960. « Les blessures de ce crime sont toujours béantes. Les victimes n'ont obtenu aucune réparation. Cette page sombre de l'histoire coloniale ne pourra être tournée sans que la France assume ses responsabilités historiques et juridiques concernant les catastrophes causées par les explosions. La France ne peut pas se soustraire à ses responsabilités par ses tentatives absurdes de contourner la question et d'ignorer les faits. »

Brahim Boughali a critiqué la loi Morin sur les indemnisations qui, selon lui, a ignoré les victimes algériennes de Reggane et d'In Ecker.

Amar Mansouri, expert en énergie atomique, plaide pour le nettoyage complet des sites contaminés. « Il y a eu des explosions atomiques et des essais chimiques et biologiques dans le Sahara. À ce jour, la France n'a pas reconnu ce crime nucléaire, n'a pas indemnisé les victimes et n'a pas dépollué les sites pollués contrairement au Royaume-Uni avec l'Australie et les États-Unis avec le Japon, notamment les villes de Hiroshima et Nagasaki et les Îles Marshall. Ces deux pays ont nettoyé les lieux et indemnisé les victimes. Ce que la France n'a pas encore fait. »

Les intervenants au colloque ont proposé d'instituer « une journée internationale pour les victimes des explosions nucléaires », coïncidant avec le 13 février de chaque année.