Algérie: Attaf s'entretient à Addis-Abeba avec nombre de ses homologues africains

Alger — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a eu, jeudi à Addis-Abeba, des entretiens avec plusieurs de ses homologues africains, dans le cadre de la poursuite de ses rencontres bilatérales en marge des travaux du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), indique un communiqué du ministère.

M. Attaf a rencontré le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, Gedion Timotheos, le ministre des Relations internationales et de la coopération de la République d'Afrique du Sud, Ronald Lamola, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération est-africaine de la République fédérale de Tanzanie, M. Mahmoud Thabit Kombo, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Zambie, Mulambo Haimbe.

Il s'est entretenu également avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République fédérale des Comores, Mbae Mohamed, ainsi que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Gambie, Mamadou Tangara.

La rencontre de M. Attaf avec son homologue éthiopien "a permis d'examiner les perspectives de renforcement des relations bilatérales dans le cadre des préparatifs pour la tenue de la commission gouvernementale mixte, et d'examiner les principales questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil exécutif et du Sommet de l'UA".

Par ailleurs, le ministre a évoqué avec son homologue sud-africain, les principales questions soulevées sur le plan africain et passé en revue les priorités de la présidence de l'Afrique du Sud du G20 ainsi que les préparatifs de la participation de l'Algérie aux réunions y afférentes".

La rencontre entre les deux ministres algérien et tanzanien a été consacrée à l'examen des préparatifs relatifs aux échéances bilatérales de haut-niveau et aux voies et moyens de poursuivre le soutien aux causes légitimes en Afrique.

Le ministre d'Etat a également discuté avec son homologue zambien, selon le communiqué, des perspectives à même de booster la coopération bilatérale et de consolider la coordination au niveau de l'Union africaine (UA), d'autant plus que les deux pays sont membres du Comité des 10 sur la réforme du Conseil de sécurité.

M. Attaf a, par ailleurs, passé en revue avec le ministre des Affaires étrangère des Comores, les voies et moyens susceptibles de dynamiser les relations bilatérales et de renforcer la concertation bilatérale au double plan arabe et africain.

Le ministre d'Etat a, enfin, examiné avec le ministre gambien des Affaires étrangères dont le pays préside l'Organisation de la coopération islamique (OCI), " les discussions en cours concernant la tenue d'une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation, autour des développements de la cause palestinienne", lit-on dans le communiqué.