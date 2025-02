Algérie: L'APN prend part à la 3e réunion du comité préparatoire de la Conférence des présidents de parlements 2025

Alger — L'Assemblée populaire nationale (APN) a pris part à la troisième réunion du comité préparatoire de la Conférence des présidents de parlements 2025, tenue hier mercredi au siège de l'Organisation des Nations unies à New York, indique jeudi un communiqué de l'APN.

L'APN était représentée lors de cette réunion par son vice-président et membre du Groupe consultatif de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent de l'Union interparlementaire (UIP), M. Monder Bouden, en tant que représentant du président de l'APN, M. Brahim Boughali.

Cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour assurer une organisation réussie de la sixième Conférence mondiale des présidents de parlements, prévue en juillet prochain, a porté sur l'examen du "programme de la conférence, notamment les programmes des sessions de discussion et des dialogues interactifs", du "projet du règlement intérieur de la conférence et du projet de déclaration finale de la conférence de haut niveau".

Intervenant au cours du débat, M. Bouden a déclaré que "le monde traverse des événements et des changements internationaux importants qui ne peuvent être ignorés, et qui s'imposent à l'agenda des rencontres multilatérales, y compris notre prochaine conférence".

Ces mêmes parties œuvrent également à empêcher le fonctionnement des institutions des Nations unies, dont l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), une décision qui nuit à la vie des Palestiniens et à leur avenir dans tous les territoires palestiniens occupés, compromettant ainsi toute possibilité de paix et de sécurité", a-t-il dit.

A ce propos, le vice-président de l'APN a exhorté les participants en tant que "parlementaires et représentants des peuples, à défendre les droits des peuples opprimés et à s'indigner des politiques de génocide, de déplacement forcé et d'agression des droits fondamentaux des Palestiniens".

Le responsable a en outre mis l'accent sur "l'importance d'introduire le débat, lors de la Conférence et de poser les alternatives autour du phénomène de la montée des partis extrémistes et de leurs discours politiques prônant la discrimination et la xénophobie".

Il a en outre appelé à "réformer le système de l'ONU et à œuvrer à élargir la composition du Conseil de sécurité, ce qui permettra une représentation plus équitable de tous les peuples du monde, y compris les peuples africains".