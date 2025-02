Algérie: Explosions nucléaires françaises au pays - Appel à l'élaboration d'une loi incriminant la France coloniale

Alger — Les participants à une journée d'étude sur les explosions nucléaires françaises en Algérie ont appelé, jeudi à Alger à la clôture des travaux, à l'élaboration d'une loi incriminant la France coloniale et contraignant l'Etat français à reconnaitre la responsabilité de ses crimes contre le peuple algérien.

A cet effet, les participants à cette journée d'étude organisée par l'Assemblée populaire nationale (APN) sous le thème "Les explosions nucléaires françaises en Algérie: un crime contre l'homme et l'environnement", ont appelé "à l'élaboration d'une loi incriminant la France coloniale et contraignant l'Etat français à reconnaitre la responsabilité de ses crimes contre l'humanité, y compris le génocide et les explosions nucléaires, avec l'ouverture du champ à la double poursuite pénale et civile".

L'accent a également été mis sur l'importance d'œuvrer "à faire pression sur la France pour l'amener à indemniser les victimes et à reconnaitre ses crimes en encourageant les victimes et leurs familles à introduire des procès devant les cours internationales pour revendiquer des indemnités équitables pour préjudice".

En consécration de ces efforts, les recommandations issues des travaux de cette rencontre ont porté sur l'importance "de consigner les témoignages vivants des moudjahidine et de la population ayant vécu la période des explosions nucléaires et leur intégration dans les archives nationales".

Dans le cadre de l'examen des effets continus de ces explosions, les participants ont appelé "à la création d'un centre national de la mémoire nucléaire qui s'attellera à examiner l'impact de ces explosions sur l'environnement et la santé", en sus du lancement "d'études de terrain périodiques pour contrôler l'état de santé de la population affectée et apporter un soutien médical spécial aux victimes des radiations nucléaires".

Afin d'ancrer le dossier de la mémoire chez les nouvelles générations, il a été proposé d'inclure le dossier des explosions nucléaires dans les manuels scolaires et de renforcer le débat scientifique et historique autour du sujet, en sus du soutien des projets cinématographiques et scientifiques retraçant la souffrance des victimes et l'impact de ces explosions sur l'homme et l'environnement.