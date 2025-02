Afrique de l'Ouest: Bourse - Baisse de 26,445 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce jeudi 13 février 2025.

A l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 13 février 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la capitalisation boursière du marché des actions a connu une baisse de 26,445 milliards FCFA.

Cette capitalisation est en effet passée de 10 627,744 milliards FCFA la veille à 10 601,299 milliards FCFA ce jeudi 13 février 2025. Ce repli est consécutif à celui de l'indice BRVM composite (-0,25%) à 282,65 points contre 283,36points la veille. La même baisse est notée concernant l'indice BRVM 30 à 142,40 points contre 142,75 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a régressé de 0,86% à 118,07 points contre 119,10 points la veille.

La même tendance baissière est notée pour ce qui est de la capitalisation du marché des obligations (-4,465 milliards) avec une réalisation de 10 532,570 milliards FCFA contre 10 537,035 milliards FCFA le mercredi 12 février 2025.

Concernant la valeur totale des transactions, elle est de nouveau en hausse, s'établissant à 664,359 millions FCFA contre 602,950 millions FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,26% à 1 995 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 5,00% à 4 200 FCFA), BOA Benin (plus 4,83% à 3 800 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 4,29% à 730 FCFA) et BOA Sénégal (plus 3,70% à 2 800 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres, Total Sénégal (moins 6,38% à 2 200 FCFA), ETI Togo (moins 6,25% à 15 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 5,26% à 990 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 4,50% à 21 000 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (moins 1,69% à 580 FCFA).