Cote d'Ivoire: Parc national de Taï - Les sous-préfets en mission pour faciliter l'obtention des pièces des bénéficiaires en vue de leur paiement

Malgré les initiatives entreprises par l'Unité de coordination du Projet de paiement des réductions d'émissions autour du Parc national de Taï (Ucp-Pre), les résultats restent faibles. A preuve, environ 5 000 bénéficiaires payés sur plus de 15 000 ayant fait l'objet de vérification.

Ainsi un atelier d'informations et de mobilisation pour l'appui à la campagne d'enrôlement des bénéficiaires du projet Pre par l'Office national de l'Etat civil et de l'identification (Oneci) a été organisé le 11 février 2025, à San-Pedro par l'Unité de Coordination à l'intention des 65 sous-préfets des régions administratives du Cavally, du Gbôklê, du Guémon, de la Nawa et de San-Pedro. Des zones concernées par le projet.

Au cours de cette rencontre, Kouadio Parfait, directeur de Cabinet du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, a livré un message clair. Il a invité les autorités préfectorales à apporter leur appui pour accompagner les administrés concernés en vue de leur enrôlement et l'obtention des documents nécessaires à la réception de leur paiement par mobile money. « le devoir de redevabilité qui nous impose une bonne gestion de ces fonds mis à la disposition du gouvernement ivoirien par la Banque mondiale », a-t-il signalé. Sans oublier de rappeler que l'enjeu du projet : le paiement de tous les bénéficiaires directs pour assurer le déclenchement des autres paiements prévus.

Pr Kouadio Georges, Conseiller technique du ministère de l'Environnement, a mis aussi cette aubaine à profit pour présenter aux autorités préfectorales le nouveau Code de l'environnement, en insistant sur son appropriation et son application au niveau local. Il a également réaffirmé l'importance de la protection de l'environnement et annoncé des mesures renforçant les sanctions contre les pollutions et nuisances environnementales. Il a enfin rassuré les sous-préfets sur leur pouvoir d'application de ce Code dans leurs juridictions, soulignant leur rôle clé dans son exécution effective.

Pour leur permettre de mener à bien la mission qui leur a été confiée dans le cadre du Pre, le corps préfectoral a bénéficié d'une allocation totale de 19 900 000 Fcfa, sur instruction du ministre, Assahoré Konan Jacques.

Il est bon d'indiquer que ce projet a permis à la Côte d'Ivoire de réduire ses émissions de 7 millions de tonnes équivalent CO2 au cours de la période 2020-2021. C'est donc cette performance a permis au pays, en juin 2024, d'obtenir son premier paiement carbone d'un montant de 35 millions de dollars, soit environ 22 milliards de Fcfa. Une manne financière qui est à redistribuer entre les parties prenantes, conformément au Plan de partage des bénéfices du projet.

Il faut indiquer que la Côte d'Ivoire a opté pour le paiement des bénéficiaires directs par transfert mobile. Cependant, ce mode de paiement exige que chaque bénéficiaire possède une puce enregistrée en son nom. Force est de constater que plus de la moitié des bénéficiaires ne peuvent pas recevoir leur paiement parce que n'ayant pas de pièce d'identité et/ou de numéros de téléphones enregistrés en leurs noms. D'où la mobilisation des populations en vue se faire enrôler.