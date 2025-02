Sénégal: Kédougou - Lancement de la semaine de la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent

Kédougou — La 5éme édition de la semaine nationale de la mère, de l'enfant et de l'adolescent a été officiellement lancée par la direction régionale de la santé de Kédougou, a constaté l'APS.

Ce coup d'envoi a été donné lors d'une randonnée pédestre placée sous le signe de l'utilisation accrue et durable des structures sanitaires par les communautés.

"Nous voila réunis pour la cinquième édition de la semaine de la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent, et comme vous le savez, cette activité est célébrée dans tous les 79 district sanitaires du pays", a déclaré Oulimata Sané, coordonnatrice en santé et reproduction au niveau du district sanitaire de Saraya, dans la région de Kédougou.

Elle s'exprimait à Kédougou à la fin de la randonnée pédestre organisée lors du lancement officiel de la semaine de la mère, de l'enfant et de l'adolescent. Celle-ci a vu la présence d'Isamila Ndiaye, responsable du bureau régional de l'éducation et de l'information pour la santé, des sages-femmes, des »badiénes gox » (marraines de quartier) et des matrones des districts sanitaires de la région.

Elle a déclaré que des activités portant sur les services de planification familiale seront déroulées durant cette semaine dédiée à la mère, à l'enfant et à l'adolescent dans le cadre de l'amélioration de la santé de la reproduction.

Dans ce même sillage, des émissions radiophoniques et des caravanes de sensibilisation sont prévues pour contribuer à réduire les cas de décès maternels.

"Nous allons offrir des activités de consultations gratuites de type prénatal, précoce : la planification familiale la vaccination des enfants et des filles de 9 à 14 ans ainsi que la supplémentation en vitamine A et le déparasitage", a-t-elle dit.

Elle a salué le travail remarquable des »badiénou gox » et des matrones pour l'amélioration des soins de santé au niveau communautaire, et surtout, des programmes de la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent au niveau de la région de Kédougou.

Ella a plaidé pour l'implication et l'engagement de la population pour aider les prestataires à atteindre les objectifs de cette semaine dédiée à la mère, à l'enfant et à l'adolescent.