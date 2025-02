Sénégal: La radio, un vecteur de communication incontournable dans la lutte contre le changement climatique, selon des officiels

Dakar — Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, et son homologue de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, ont souligné, jeudi, la place et le rôle incontournables de la radio comme vecteur puissant de communication et de sensibilisation des communautés dans la lutte contre le changement climatique.

"L'un des éléments importants dans la lutte contre les changements climatiques est l'information des communautés. Et la radio constitue le moyen de communication le plus accessible et plus résilient capable d'atteindre des millions de personnes, y compris dans les zones les plus reculées", a dit M. Ngom.

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique intervenait ainsi à l'ouverture officielle du deuxième sommet sur les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophes placé sous le thème : "La radio au coeur des communautés : ensemble face au défi climatique".

Organisé sur deux jours par l'Union africaine de radiodiffusion (UAR), en partenariat avec le Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe, ce sommet explore la synergie entre la radio et la communication sur le changement climatique, en soulignant le rôle de ce médium comme un puissant outil de plaidoyer et de mobilisation.

Ce sommet de Dakar, qui se tient dans le sillage de la Journée mondiale de la radio, vise à consolider et à définir de nouvelles stratégies pour faire de cet instrument de communication de masse un acteur clé de la résilience climatique en Afrique.

Le ministre gambien de l'Information et des Médias, Ismaila Cissey, le directeur général de l'UAR, Grégoire Ndjaka, ainsi que plusieurs officiels d'organisations et de structures partenaires étaient également présents.

"La radio est un moyen efficace et prépondérant pour sensibiliser les populations du continent sur les questions importantes de survie, telles que le changement climatique en raison de sa grande portée", a ajouté le ministre sénégalais de l'Environnement, relevant qu'elle peut non seulement diffuser des alertes en temps réel, mais aussi éduquer, mobilier et encourager des comportements responsables.

Son collègue de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a estimé que "dans ce contexte où le changement climatique est une réalité qui nous concerne tous, la radio reste un outil indispensable pour atteindre les communautés les plus reculées et les plus vulnérables".

"Elle est accessible à tous et elle transcende les barrières linguistiques, géographiques et d'alphabétisation", a-t-il ajouté, insistant sur le fait que "la radio reste un puissant vecteur d'information qui sensibilise et mobilise les citoyens face au défi climatique".

Alioune Sall a en outre invité les médias à saisir l'opportunité de ce sommet de Dakar pour travailler à développer des stratégies de communication innovantes et adaptées aux réalités africaines, et à utiliser les plateformes médiatiques pour porter la voix de l'Afrique dans le débat mondial sur le climat.

Pour sa part, Grégoire Njaka, directeur général de l'UAR, a expliqué que ce thème témoigne d'une détermination commune à exploiter le pouvoir inégalé des médias et de la radio, en particulier, pour contribuer à la lutte contre le changement climatique.

Il a expliqué qu'en organisant ce sommet à Dakar, qui coïncide avec la Journée mondiale de la radio, les initiateurs entendent renforcer l'idée selon laquelle ce médium reste et demeure un outil indispensable pour faire face aux défis mondiaux, notamment les changements climatiques.

"Ce sommet, a-t-il fait valoir, marque une étape décisive dans notre volonté de mobilisation des médias dans la lutte contre le changement climatique".

M. Njaka a également indiqué qu'en mettant l'accent sur les communautés locales à travers le thème choisi, l'objectif est d'amplifier les voix les plus vulnérables et accélérer la transition vers un avenir durable et meilleur.

Le thème ce sommet, a-t-il dit, nous rappelle l'évidence que la radio demeure l'un des médias les plus accessibles et les plus fiables. "C'est grâce à la radio que nous pourrons atteindre les communautés les plus les lointaines afin de changer les comportements", a-t-il fait déclaré.

L'UAR est la plus grande organisation professionnelle de radios et télévisions en Afrique. Elle regroupe plus de 80 organisations audiovisuelles publiques et privées.