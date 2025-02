Ethiopie: La Première ministre de la Barbade salue la victoire d'Adwa comme l'un des plus grands événements de l'histoire mondiale

Addis Ababa — La première ministre de la Barbade, Mia Amor Mottley, a déclaré que la victoire d'Adwa représente l'un des plus grands événements de l'histoire mondiale, démontrant que la persévérance peut permettre de surmonter n'importe quel défi.

Après avoir visité le musée commémoratif de la victoire d'Adwa dans l'après-midi, la première ministre a souligné l'importance de comprendre l'histoire pour éviter de répéter les erreurs du passé, en insistant sur l'importance de se souvenir d'événements tels que la bataille d'Adwa et de leur influence sur le présent et l'avenir.

Le triomphe des Éthiopiens sur les forces européennes modernes est un moment historique dans l'histoire de l'Éthiopie, de l'Afrique et de tous les peuples marginalisés, a-t-elle ajouté.

Selon elle, cette victoire illustre non seulement la résilience et la force du peuple éthiopien, mais symbolise également l'espoir et la motivation des communautés marginalisées du monde entier.

Le Premier ministre Mottley a en outre décrit la victoire d'Adwa comme un récit fort illustrant que la persévérance face à l'adversité peut aboutir au succès, servant de message de résilience, d'unité et d'esprit inébranlable de ceux qui ont fait face à l'oppression et à l'injustice.

Elle a rappelé l'importance de l'unité et de la collaboration, qui sont essentielles pour réussir dans n'importe quelle entreprise.

Réfléchissant à l'impact de cette victoire, la première ministre a noté qu'elle avait influencé de manière significative la croissance du panafricanisme dans les Caraïbes et qu'elle avait également joué un rôle crucial dans l'avancement du mouvement pour les droits des Noirs, en abordant des questions vitales d'égalité et de justice pour les personnes d'ascendance africaine.

Elle a également admiré les preuves historiques exposées dans le musée, les considérant comme un puissant témoignage de la résilience, du courage et de la quête de justice et de liberté des Noirs tout au long de l'histoire.

L'Éthiopie et la Barbade partagent un lien historique et psychologique profondément enraciné qui dure depuis plus d'un siècle, a déclaré la Première ministre Mottley, qui s'est dite convaincue que les relations entre les deux nations se renforceront à l'avenir.

La Première ministre Maya Amor Mottley est arrivée à Addis-Abeba pour participer au 38e sommet de l'Union africaine.