Ile Maurice: Trois frères blessés

Un grave incident s'est produit le mercredi 12 février 2025 vers 17 h 00 à Bain-des-Dames. Un homme, qui se trouvait dans la cour de sa résidence, a été pris à partie par un groupe d'individus venus s'expliquer sur une affaire familiale. D'après le témoignage de la victime, un des individus l'a accusé, à tort, d'une agression impliquant un membre de sa famille. L'échange verbal a rapidement dégénéré lorsque ce dernier a affirmé être venu non pas pour discuter, mais pour en découdre. Face à l'escalade de la situation, l'habitant a saisi un tuyau en PVC pour tenter de les effrayer.

Le groupe, composé d'hommes et de femmes, s'est alors dirigé vers un véhicule stationné à quelques mètres avant de revenir armé de sabres. L'un des assaillants a porté plusieurs coups à la victime, la blessant à la tête, aux jambes et au dos. Dans la lutte, la victime a été traînée sur le sable. Deux autres membres de sa famille, présents sur les lieux, ont été agressés et blessés. Tous trois ont été transportés à l'hôpital Dr Jeetoo, Port Louis, pour y recevoir des soins.

Une plainte a été enregistrée et une enquête est en cours afin d'établir les responsabilités et de traduire les agresseurs en justice. De son côté, une autre personne impliquée dans cet incident a relaté une version différente des faits. Une femme travaillant comme employée de nettoyage sur la plage de Bain-des-Dames a affirmé avoir été victime d'intimidation et de menaces verbales par trois individus, dont un collègue de travail et des membres de sa famille.

Elle explique que ces derniers lui auraient adressé des propos menaçants et insultants, lui reprochant d'avoir rapporté des informations à leur employeur dans le but de faire renvoyer l'un d'eux. L'un des individus aurait tenté de l'agresser avec un bâton, mais un autre employé est intervenu à temps pour empêcher l'attaque. Bien qu'elle n'ait pas été blessée physiquement, elle affirme s'être sentie humiliée et craint d'être prise pour cible à l'avenir. L'enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cet affrontement et déterminer les responsabilités de chacun.