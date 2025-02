Ile Maurice: Nestlé Maurice récupère plus d'une tonne de déchets plastiques dans des écoles ZEP

Le plastique, qui dans certains cas prend des centaines d'années pour se dégrader, fait du tort à notre planète. Nestlé Maurice, qui tient au développement durable, a mis sur pied un projet pilote et a réussi à collecter plus d'une tonne de déchets plastiques dans 27 écoles des Zones d'éducation prioritaires (ZEP). Suis-nous, nous t'expliquons ce qu'est ce projet.

NESTLÉ Maurice s'est engagé à favoriser le développement durable. Et c'est en collaboration avec le Groupe Recyclar et le soutien du ministère de l'Éducation que cette entreprise a réussi à collecter plus d'une tonne de déchets plastiques à travers les 27 écoles ZEP du pays. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la RE Awareness Campaign. Cette campagne est une initiative phare qui vise à sensibiliser les jeunes à l'importance du recyclage et de la réduction des déchets plastiques. «Ce programme illustre parfaitement notre engagement envers la durabilité et l'économie circulaire. Nous sommes fiers du travail accompli et de la mobilisation des jeunes générations. Ensemble, nous pouvons façonner un avenir plus propre et plus durable pour notre pays et notre planète», a souligné Gordon Perrins, Country Manager de Nestlé.

Comment s'est déroulé ce projet

Dans un premier temps, il fallait stimuler l'engagement des élèves en leur faisant comprendre l'importance de l'élimination des déchets plastiques. Ainsi, la campagne s'est déroulée sous forme d'un concours de collecte de déchets plastiques. Le projet a démarré en avril 2023. Ce concours a été organisé entre écoles ZEP. La Pointe-aux-Piments Government School a remporté la compétition en collectant presque 100 kg de plastiques au cours de l'année écoulée. Pour récompenser l'école gagnante, et surtout pour célébrer l'enthousiasme des élèves et du personnel éducatif engagé dans cette initiative écologique, Nestlé Maurice a organisé une cérémonie de remise des prix. L'événement s'est déroulé à la Pointe-aux-Piments Government School, en présence de représentants de Nestlé, du ministère de l'Éducation et du Mauritius Institute of Education.

Comment ce projet a été accueilli

«L'éducation environnementale est essentielle pour sensibiliser les jeunes et créer une conscience écologique dès le plus jeune âge. Ce projet est une belle réussite et un exemple à suivre», a fait ressortir le Dr Vedhiyen Moonsamy, directeur du département Health and Wellness au ministère de l'Éducation. Ce projet a ainsi mis en avant un système efficace de collecte et de recyclage des déchets plastiques dans les écoles. Cela démontre aussi que dans la lutte contre le plastique, il est important de faire un travail collaboratif.

Que va-t-on faire avec les déchets ramassés ?

Les déchets plastiques récupérés sont acheminés vers l'entrepôt de Groupe Recyclar à Arsenal pour y être triés, lavés et transformés en granulés. Ces granulés, ainsi que les plastiques broyés non convertibles, sont ensuite envoyés à Madagascar pour être revalorisés en nouveaux objets en plastique, destinés à un usage domestique.

Objectif à long terme

Après la réussite de ce projet pilote, Nestlé Maurice voit grand. L'entreprise veut ainsi étendre cette initiative à un maximum d'écoles primaires de Maurice, ceci, afin de renforcer davantage la prise de conscience et l'adoption de comportements durables.

Le plastique à Maurice

En 2020, le gouvernement est venu avec une loi, l'Environment Protection (Control of Single Use Plastic Products) Regulations, qui est entrée en vigueur en 2021. Cette loi vise à interdire les objets en plastique à usage unique tels que les couverts en plastique, et les assiettes et gobelets en plastique, entre autres. Mais malgré cette loi, force est de constater que le plastique n'a toujours pas entièrement disparu de notre quotidien. Ainsi, Maurice produirait 116 000 tonnes de déchets plastiques par an. La quantité de déchets plastiques recyclés tournerait autour de 3 000 tonnes annuellement. Si le combat contre le plastique est bel et bien entamé, son élimination demande le bon vouloir de tout un chacun. Veux-tu bien lutter contre le plastique pour le bien de la planète ?