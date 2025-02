Sénégal: Production agricole et accompagnement des PME/PMI - Une officielle détaille les initiatives des pouvoirs publics

Diamniadio — La directrice de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce, Yacine Gning Diakhaté, a indiqué, jeudi, que l'État du Sénégal a mené de nombreuses initiatives pour l'augmentation de la production agricole et l'accompagnement des petites et moyennes entreprises et industries (PME/PMI) dans les agropoles sud et centre.

Ces initiatives ont été menées dans le cadre du Programme national de développement des agropoles, a précisé Mme Diakhaté.

Elle présidait, à Diamniadio, dans le département de Rufisque, la 9e session du comité de pilotage du Programme national des agropoles du Sénégal.

Elle s'est félicitée de voir que « depuis leur création, beaucoup d'efforts ont été consentis et à tous les niveaux des chaines de valeur ».

« De nombreuses initiatives ont été menées en termes d'optimisation de l'approvisionnement, des travaux ont été effectués pour augmenter la production et il y a eu beaucoup d'initiatives d'accompagnement des PME/PMI qui sont dans la transformation », a-t-elle indiqué.

Selon la directrice de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce a souligné que l'appui à la production agricole, « gage » de la disponibilité de la matière première, a été « fortement » de mise dans les activités menées par les projets agropoles avec des résultats « probants ».

« 87 tonnes de semences certifiées, 1340 tonnes d'engrais, plus de 500 000 plants fruitiers ainsi que des activités de rajeunissement ont été distribués », a révélé Yacine Gning Diakhaté.

Elle a également noté que plusieurs initiatives d'accompagnement des PME/PMI spécialisées dans la transformation des produits agricoles ont également permis de relever le niveau technique et organisationnel des entreprises ciblées.

« Plus de 40 entreprises qui devront occuper les agropoles ont été mises à niveau. Des projets de réformes pour la mise en place d'un cadre incitatif favorable aux investissements privés dans les agropoles ainsi que des démarches pour leur gouvernance ont également été initiés », a révélé Mme Diakhaté.

Pour le volet « infrastructures de transformation », elle a indiqué que des stratégies « d'accélération et d'optimisation » sont en train d'être étudiées avec toutes les parties prenantes pour une livraison des plateformes et leur opérationnalisation dans les « meilleurs délais ».

La directrice de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce a rappelé que le comité de pilotage des agropoles a pour mission de « fixer les orientations stratégiques » des différents projets d'agropole, ainsi que leurs cadres opérationnels d'intervention.

L'objectif des autorités est de faire des agropoles de « véritables moteurs » du développement agro-industriel qui joueront un rôle « central » dans le développement économique des pôles régionaux.

Sur les cinq agropoles retenus (sud, centre, nord, ouest, est), le projet agropole sud a été le premier à être initié en 2019, suivi de celui du centre en 2021.

À ce jour, plus de 200 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour les projets agropole sud et centre.

Et pour la mise en oeuvre des agropoles, l'État du Sénégal a bénéficié d'appuis »conséquents » de ses partenaires au développement, comme la Banque africaine de développement (BAD), la Banque islamique de développement (BID) et l'Union européenne et la coopération belge (ENABEL).

« Les attentes sont importantes et la responsabilité est grande pour réussir, tous ensemble ; et pour 2025, au sein de la Team Europe, notre engagement reste intact pour assurer le plein succès du projet agropole centre », a assuré Abou El Mahassine Fassi-Fihri, directeur pays d'Enabel.

Il a ajouté qu'avec les investissements des partenaires de l'État du Sénégal et surtout du gouvernement et du secteur privé, le montage global du programme agropole-centre est « sérieux, bancable, et dé-risqué ».