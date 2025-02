Sénégal: Diourbel - Santé de la mère et de l'enfant - Légère hausse du taux de mortalité néonatale

Le Centre de santé de Bambey a abrité le coup d'envoi de la Semaine nationale de la Santé de la Mère et de l'Enfant, qui se déroule du 8 au 22 février 2025 dans les 14 régions, 79 districts sanitaires du pays. Des efforts ont été notés dans prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant ; mais le taux de mortalité néonatale a connu une hausse dans la région de Diourbel.

Le lancement de la Semaine nationale de la Santé de la Mère et de l'Enfant a été couplé à une campagne gratuite d'offre de services de planification familiale. Le thème de cette Semaine nationale de la Santé de la Mère et de l'Enfant est axé sur le rôle des communautés dans l'amélioration des performances des programmes de la santé reproductive, maternelle, néonatale infantile, de l'adolescent et de la nutrition (SRMNIA-N DSM).

Le vice-président du Conseil départemental de Bambey qui a abrité cette cérémonie, Ibrahima Ly, soutient pour sa part que «la santé de la mère et de l'enfant est une priorité mondiale. Il faut agir vite pour réduire la mortalité maternelle. Pour ce faire, il faut relever le plateau technique».

Il rappelle que le département de Bambey compte 12 communes mais ne dispose pas d'un hôpital. «La ville de Bambey est un carrefour et est une cité universitaire qui est peuplée de 500.000 âmes, avec l'arrivée de 13.000 étudiants. Nous réaffirmons ce plaidoyer pour que Bambey dispose un hôpital. Cela constitue un obstacle pour la santé».

L'adjoint au gouverneur de la région de Diourbel charge du Développement, Djibril Diop, qui a procédé au lancement de cette semaine, indique que des avancées ont été notées dans la lutte contre la mortalité infantile et néonatale. Ainsi, il y a une baisse progressive du taux de mortalité maternelle qui est passé de 236 à 156 décès pour 100.000 naissances vivantes, entre 2013 et 2023, au plan national.

C'est la même tendance au niveau régional où le taux de mortalité maternelle est passé de 350 à 179 décès pour 100.000 naissances vivantes durant la même période. Par contre, la mortalité néonatale a connu une légère hausse, passant de 22 à 23 décès pour 100.000 naissances vivantes. En ce qui concerne la région de Diourbel, le taux de mortalité néonatale est passé de 25 à 30 décès pour 100.000 naissances vivantes.

Et il poursuit que le lancement de «la Semaine de la Sante de la Mère et de l'Enfant au niveau régional constitue une opportunité pour renforcer l'engagement communautaire pour la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, pour sensibiliser les autorités des familles et des communautés pour l'utilisation des services de santé, pour renforcer l'implication des leaders et des acteurs communautaires, pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant afin de renforcer l'offre intégrée des soins de qualité».

Pour lui, «cette semaine constituera une opportunité pour renforcer l'accessibilité des services de planification familiale à toutes les structures sanitaires. Toutes les structures sanitaires ont reçu gracieusement de la Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant des produits de planification familiale».

LES BAJENU GOX RECLAMENT 11MOIS D'ARRIERES DE SALAIRE

La présidente régionale des Bajenu Gox de Diourbel, Madame Fatima Diop, rappelle que les vaccins sont très importants pour l'enfant. Elle a également souligné les difficultés que rencontrent les actrices communautaires que sont les Bajenu Gox, qui «sont restés 11 mois sans percevoir leur motivation. Les Bajenu Gox ont besoin de cet argent, à l'approche du mois béni du Ramadan. Il faut que tout le monde s'implique dans cette semaine pour que la santé de la mère et de l'enfant soient préservés».

Pour Madame Yaye Diaw Diop, la présidente départementale des Bajenu Gox de Bambey, «cette semaine est la nôtre car la santé de la mère et de l'enfant constituent la préoccupation des Bajenu Gox».