Le pire a été évité de justesse hier, mercredi 12 février 2025, au campus de l'universitaire du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niasse (Ussein) de Kaolack. Entre les Forces de défense et sécurité et les étudiants, ça a bien chauffé.

Les étudiants qui ne peuvent plus continuer à accepter les mauvaises conditions d'études qu'on leur fait subir, se sont encore une fois soulevés contre le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri). Les incidents ont débuté dès les premières heures de la matinée. Sortis de tous les bords de leur campus, les étudiants déchainés ont envahis tous les espaces bordant littéralement leur campus jusqu'à la hauteur de la route nationale n°1 (Rn1) qu'ils ont ensuite bloqué pendant plusieurs heures, incendiant ainsi des pneus, pour maîtriser la situation et rendre plus confuse la circulation à hauteur de ce temple de leur université.

Très remontés contre le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, les étudiants dénoncent ce qu'ils qualifie de «promesses non tenues» du ministre Abdourahmane Diouf au sujet de leur transfert vers les nouveaux locaux du campus de Mbadakhoune, situé non loin de Sing-Sing, à environ une dizaine de kilomètres un peu plus loin à l'Est. Ces étudiants, en plus de cette revendication, refusent de recevoir dans leur université les 1800 et quelques jeunes bacheliers de la 7ème promotion nouvellement orientés à l'Ussein. Et ceci pour combattre la promiscuité qui sévit dans le campus social.

Une réalité qui est constatée, avec les effectifs d'étudiants aujourd'hui présents dans cette université qui ne cessent de croître d'année en année. Certes un mouvement d'humeur incontrôlable, mais qui se justifie aussi par le non-paiement des bourses à une partie des étudiants qui attendent toujours de rentrer dans leurs fonds. Il y a aussi par le retard observé dans le démarrage des cours pour certains de leurs camarades et ce depuis la rentrée universitaire.

Ces étudiants ont par la suite été dispersés par la Police, à coups de bombes lacrymogènes. Parmi eux, certains ont été interpellés et conduits au Commissariat central de Kaolack où ils sont en garde-à-vue. Selon les membres de la Coordination des Amicales du campus, cette situation risque de perdurer, car rien n'est encore mis sur table pour redonner confiance aux étudiants et apporter des solutions appropriées à cette crise ; ce bras de fer est loin de connaître son épilogue. Déjà, depuis plusieurs mois, les germes de cette instabilité sociale se manifestent (de plus en plus) dans le campus de l'Ussein. Car chaque semaine, les agitations ambiantes des étudiants se multiplient soit par des marches de contestation à travers les rues de Kaolack ou des rassemblements devant le Rectorat, soit par des séries d'assemblées générales dégénérant parfois et conduisant à des incidents aux proportions inquiétantes.