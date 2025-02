Afrique de l'Ouest: L'économie francophone en passe de connaître une nouvelle année de croissance

L'UEMOA aborde l'année 2025 avec une forte croissance du PIB, une meilleure discipline budgétaire et un marché boursier en hausse.

L'inflation s'est ralentie pour atteindre 3,6 % en 2024 et devrait continuer à baisser pour atteindre 3,0 % en 2025.

La croissance devrait s'accélérer pour atteindre 6,3 % en 2025, sous l'effet de l'augmentation de la production d'hydrocarbures et de l'extraction de l'or.

L'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) aborde l'année 2025 avec une forte croissance du PIB, une meilleure discipline budgétaire et un marché boursier en hausse. Le PIB a augmenté de 6,0 % en 2024, contre 5,3 % en 2023, le Niger étant en tête avec 8,8 % en raison de l'augmentation de la production de cultures vivrières et des exportations de pétrole brut.

L'inflation s'est modérée à 3,6 % en 2024 et devrait encore baisser à 3,0 % en 2025. L'indice composite BRVM a gagné 28,89%, tiré par Orange Côte d'Ivoire (+60,55%) et SAPH CI (+76,17%). Le pétrole brut Brent a terminé l'année à 74,6 dollars le baril, tandis que l'or a augmenté de 27,47 % pour atteindre 2 641 dollars l'once.

Selon un rapport de BOA Securities, la croissance devrait s'accélérer pour atteindre 6,3 % en 2025, grâce à l'augmentation de la production d'hydrocarbures et de l'extraction d'or. Le risque politique reste une préoccupation, en particulier l'élection présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire, qui pourrait introduire de la volatilité sur le marché.

Points clés à retenir

La trajectoire économique de l'UEMOA reste positive, soutenue par une forte croissance dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et des services financiers. La santé budgétaire de la région s'améliore, avec une réduction prévue du déficit budgétaire à 3,0 % du PIB en 2025, grâce aux réformes fiscales et à l'augmentation des recettes pétrolières et gazières. Cependant, les risques externes, y compris les changements de politique monétaire mondiale, pourraient avoir un impact sur les flux de capitaux. Le marché boursier de la BRVM poursuit sa tendance à la hausse, mais l'incertitude des élections en Côte d'Ivoire pourrait entraîner une volatilité à court terme.

La dépréciation du franc CFA par rapport au dollar américain (-6,36%) reste un défi, affectant les coûts d'importation et le service de la dette extérieure. Pour les investisseurs, l'UEMOA présente de fortes opportunités dans les secteurs des titres à revenu fixe, des actions et des matières premières, mais il sera essentiel de naviguer entre les développements politiques et les changements financiers mondiaux pour maintenir les gains en 2025.