Nigeria: Les banques nigérianes progressent dans le renforcement de leurs fonds propres pour répondre aux nouvelles exigences

Les banques nigérianes progressent régulièrement dans la levée de capitaux de base pour répondre aux nouvelles exigences de la Banque centrale du Nigeria (CBN) en matière de capital versé avant la date limite du 1er trimestre 2026, selon Fitch Ratings. Cette accumulation de capital soutient une reprise de la capitalisation suite à la dévaluation du naira et réduit la probabilité d'une consolidation significative du secteur bancaire.

Access Holdings et Zenith Bank ont déjà obtenu les 500 milliards NGN requis pour les licences bancaires internationales. Grâce à de récentes augmentations de capital et à l'approbation des actionnaires, First HoldCo, United Bank for Africa et Guaranty Trust Holding Company adoptent une approche progressive. Fidelity Bank et FCMB Group doivent encore lever des fonds supplémentaires pour conserver leurs licences internationales.

Les banques plus petites, dont Ecobank Nigeria et Jaiz Bank, ont rempli leurs obligations, tandis que Union Bank et certaines banques de troisième rang sont à la traîne en matière de levée de capitaux, ce qui rend les fusions-acquisitions et les rétrogradations de licence plus probables.

Points clés à retenir

Ces efforts de mobilisation de capitaux témoignent de l'appétit des investisseurs et de leur confiance dans le secteur bancaire nigérian. La recapitalisation aide les banques à renforcer leurs réserves contre les risques réglementaires, la volatilité économique et la dépréciation du naira. Les grandes banques sont en mesure de conserver leurs licences internationales, tandis que les banques de second rang peuvent être confrontées à des exigences de fonds propres plus élevées par rapport à leur taille. Les banques de troisième rang, qui ont plus de difficultés à obtenir des fonds, peuvent opter pour des fusions ou des déclassements de licence.

L'impact sur les notations de crédit reste limité, les relèvements étant peu probables en raison des contraintes de la notation souveraine du Nigeria. Toutefois, des positions de capital plus solides pourraient conduire à des révisions des perspectives et à des améliorations potentielles pour les banques plus faibles comme Union Bank et Ecobank Nigeria. Le secteur bancaire dans son ensemble reste stable, les entrées de capitaux soutenant l'expansion des activités tout en atténuant les risques de crédit et de change.