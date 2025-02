Sénégal: LONASE - Le Directeur général prône un modèle économique adapté à la mutation technologique

Kaolack — Le Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), Toussaint Manga a déclaré jeudi, à Kaolack (centre) qu'il est favorable à une réflexion sur un modèle économique apte à faire face à la mutation technologique, notamment à la montée de la digitalisation des jeux et des ventes.

"Face à la digitalisation des jeux et des ventes qui est en train de prendre une certaine proportion, nous avons émis l'idée de réfléchir sur un modèle économique qui va permettre de faire face à cette mutation qu'on ne peut pas éviter. Le modèle économique actuel avec nos vendeurs va connaitre des mutations face à la montée de la digitalisation", a-t-il notamment dit.

»Il faut voir comment trouver un modèle économique qui permettrait aux vendeurs de ne pas ressentir les répercussions de cette montée en puissance de la digitalisation dans presque tous les secteurs d'activité », a dit Toussaint Manga.

Il intervenait à l'étape de Kaolack de la tournée régionale de la Direction générale de la LONASE après les régions de Louga, Matam et Saint-Louis.

"Cette mutation nécessite une réflexion profonde pour anticiper la digitalisation dans le monde du jeu et dans tous les autres secteurs. Si on n'anticipe pas, on risque d'avoir des répercussions néfastes à l'avenir », a-t-il prévenu face aux agents, vendeurs, parieurs et autres usagers des services de la LONASE.

Il a précisé que la réflexion se mènera avec tous les acteurs afin de trouver une solution et pouvoir s'adapter à cette mutation technologique qui se présente à nous.

Le Directeur général de la LONASE a expliqué que l'objectif de cette tournée régionale est de discuter et harmoniser avec le personnel de toutes les questions qui peuvent contribuer à améliorer les conditions de travail, les services et activités de ce service.

"La loterie, a-t-il souligné, est en pleine croissance et nous avons pour ambition de doter la LONASE d'infrastructures modernes au niveau de ses agences et bureaux, pour que nos agents et les vendeurs puissent travailler dans les meilleures conditions et que les parieurs puissent fréquenter nos services dans de meilleures conditions".

Toussaint Manga dit avoir une "attention particulière pour les carrières professionnelles des agents de la LONASE ». »Nous avons eu à régulariser à cet effet certains agents en service depuis des années sans avoir une évolution de leur statut », a-t-il souligné.