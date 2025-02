Burkina Faso: Saint-Valentin à Bobo-Dioulasso - une fête, mille perceptions

opinion

Le 14 février, la Saint-Valentin est l'occasion de célébrer l'amour sous toutes ses formes. A Bobo-Dioulasso, cette journée suscite des réactions diverses parmi les élèves et les étudiants. Le quotidien Sidwaya a tendu son micro pour recueillir leurs perceptions et leurs sentiments à propos de cette célébration, qui, pour certains, est un moment spécial, tandis que pour d'autres, elle reste un simple événement ordinaire. Une vision variée de l'amour qui témoigne de la richesse des points de vue chez la jeunesse de la ville de Sya.

Prisca Kaboré, étudiante en Licence Anthropologie à l'université Nazi-Boni : « La Saint-Valentin, ce n'est pas forcément une fête amoureuse » « Je suis mariée. Pour moi la Saint-Valentin, ce n'est pas forcément une fête amoureuse. On peut célébrer cette journée entre frères et soeurs sans forcément entre amoureux. Symboliquement, on peut faire des présents aux parents. Nous qui sommes loin de nos parents, on peut décider de leur donner des petits messages, leur montrer notre amour étant loin d'eux, et avec nos frères, on peut s'appeler. Comme avec nos camarades on peut organiser une soirée spéciale. Et c'est ça la Saint-Valentin, pas forcément entre des copains copines. Pour cette journée d'aujourd'hui, j'ai prévu de faire quelque chose pour mon mari. C'est une surprise que je lui réserve à la maison ».

Youssou Issiaka Ouattara, étudiant en Licence Anthropologie, à l'Université Nazi-Boni : « C'est un jour pour la femme ou l'homme de témoigner son amour envers son partenaire »

« La Saint-Valentin est une fête internationale qui célèbre l'amour chaque année qui se fête chaque 14 février à travers les gestes entre des copains et copines ou entre des mariés. C'est un jour pour la femme ou l'homme de témoigner son amour envers son partenaire. Ce jour coïncide aussi avec la fête des célibataires célébrée les 14 et 15 février. Pour cette année, il y a un festival prévu à cet effet au quartier Belle-ville Elogarden à partir de 19 heures. Comme nous sommes des célibataires, nous allons aller dans l'espoir de rencontrer nos âmes soeurs ».

Gilles Bado, étudiant en année de licence en sciences économiques à Nazi-Boni :

« Déjà pour faire la Saint-Valentin il faut être en couple » « La Saint-Valentin est une fête des amoureux, c'est-à-dire des gens qui s'aiment, qui veulent se prouver qu'ils s'aiment. A l'occasion, ils s'achètent des cadeaux pour se prouver les sentiments éprouvés envers l'autre. Déjà pour faire la Saint-Valentin il faut être en couple, c'est une condition. Moi je ne suis pas en couple. Mais mon ami qui est en couple, m'a fait savoir qu'il sortira avec sa copine dans glacier. Pour moi, c'est bien, cela épanouit, c'est une preuve d'amour ».

Souleymane Yélémou, étudiant en Science économique et de gestion, option macroéconomie et de développement à Nazi-Boni :

« Tous les jours sont des jours de Saint-Valentin quand on est en couple » La Saint-Valentin est une journée dédiée aux amoureux à ce qu'on nous fait savoir. Mais, quand on aime, il ne faudra pas se fixer un seul jour pour le prouver. Tous les jours sont des jours de Saint-Valentin quand on est en couple. Il ne faudra pas spécialement attendre la journée de Saint-Valentin pour aller offrir un cadeau à quelqu'un. On peut chaque jour montrer à quelqu'un qu'on l'aime. Chaque jour il faudra montrer à la personne qu'on aime combien elle est importante pour vous ».

Madina Kanazoé, en classe de Première D : « En amour, il n'y a pas de jour pour le prouver »

« Moi je pense que fêter la Saint-Valentin, ça ne sert pas. Si on aime quelqu'un, on n'a pas besoin d'un jour spécifique pour le lui prouver. On peut le faire chaque jour. Personnellement, je fais de mon mieux pour prouver que j'aime mon partenaire chaque jour. Donc je n'ai rien prévu de spécial aujourd'hui pour lui. En amour, il n'y a pas de jour pour le prouver ». Abdoul Aziz Bougouma, Tle A : « Le plus important c'est d'aimer la personne avec le coeur »

« C'est la fête des amoureux. Le plus important c'est d'aimer la personne avec le coeur. Les cadeaux ne sont pas obligatoires même si c'est une preuve d'amour qui rassure et qui rend heureux. Moi je prévois un box pour ma copine composé des petites choses qu'une fille a besoin pour ses soins de beauté ».

Alexia Ye, Tle D : « Mes Valentines sont ma mère et mon professeur d'Histoire et de Géographie »

« Mes Valentines sont ma mère et mon professeur d'Histoire et de Géographie. Du coup j'ai prévu de leur offrir des cadeaux. J'ai deux box de fleurs, une bouteille de champagne et une bague en argent. J'ai reçu aussi trois cadeaux de la part de certaines personnes ».