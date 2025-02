Burkina Faso: Journée mondiale de la radio - Le ministre Gilbert Ouédraogo rend hommage à tous les acteurs

document

Le 13 février de chaque année est célébré la Journée mondiale de la radio. Cette année, le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement a rendu un hommage à tous les acteurs de ce média.

Je voudrais à cette occasion de la Journée mondiale de la radio, féliciter et encourager tous les travailleurs de la radio et rendre hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui, depuis 1959, ont oeuvré et s'investissent toujours pour que la radio vive au Burkina Faso et occupe la place qui lui revient. Je rends particulièrement hommage à nos devanciers, passionnés de ce média le plus populaire au Burkina ; ces hommes et ces femmes qui continuent de transmettre leur passion, leurs expériences et leurs savoirs à la génération présente.

Je remercie tous les acteurs de la radio, à quelque niveau de la chaîne où ils sont, pour leur engagement à faire de ce média, un outil qui contribue énormément à la promotion de la paix et à la cohésion sociale par sa mission d'informer et de sensibiliser. La radio, de par son accessibilité, sa capacité de toucher la plupart de la population surtout par les langues nationales, nous a permis de construire une résilience solide face à la crise sécuritaire. En permettant d'envoyer des messages forts partout au Burkina et au-delà dans le monde, en permettant aux leaders communautaires de se parler à travers les ondes, la radio a permis d'apaiser les coeurs meurtris, de renforcer le sentiment patriotique et la cohésion sociale.

Je voudrais saluer l'énorme contribution de la radio pour la promotion de notre patrimoine culturel, socle de notre développement. Le thème de cette année : « Radio et changements climatiques », nous interpelle sur les défis liés au changement climatique. Et le rôle que peut jouer la radio dans l'information, la sensibilisation et la mobilisation des citoyens, d'ici et d'ailleurs, pour lutter contre ce phénomène très important. Grâce au professionnalisme de ses animateurs, la radio demeure un outil de résilience, de paix et de développement dont nous sommes fiers. Je voudrais terminer en renouvelant mes félicitations et mes encouragements à tous les acteurs que vous êtes et qui font de la radio un outil utile au service du peuple.

Vive la radio, vecteur de cohésion sociale et de paix !

Vive ses animateurs et l'ensemble des journalistes !

Paix pour notre cher pays le Burkina Faso !

La Patrie ou la Mort, Nous Vaincrons !