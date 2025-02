Afrique: CAN U17 - Le Burkina dans un groupe relevé

Tête de série de la poule B, le Burkina Faso, en phase de groupes de la CAN U17 Maroc 2025, affrontera l'Afrique du Sud et l'Egypte. Le vainqueur du tournoi qualificatif de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (UNIFFAC) qui se tiendra du 16 au 28 février prochain, sera le 3e adversaire des garçons du coach Oscar Barro.

Le 13 février au Caire en Egypte, la Confédération africaine de football (CAF) a procédé au tirage de la CAN U17 qui se tiendra du 30 mars au 19 avril 2025 au Maroc. Tête de série de la poule B, le Burkina Faso, en phase de groupes, hérite de l'Afrique du Sud et l'Egypte. Le vainqueur du tournoi qualificatif de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (UNIFFAC) qui se tiendra du 16 au 28 février prochain à Douala et qui regroupe le Cameroun, le Gabon, la République Centrafricaine, la République démocratique du Congo (RDC) et le Congo, sera le 4e adversaire des Etalons U17. A l'issue du tirage, le coach de l'équipe des Etalons, Oscar Barro, juge une poule assez relevée au vu des noms qui la constituent.

« Tout le monde défendra crânement sa chance », a laissé entendre le maitre à penser des Etalons U17. Mais déjà l'équipe du Burkina Faso est en stage à Bobo-Dioulasso avec 34 joueurs dont 4 gardiens de but. Deux des présélectionnés sont actuellement à l'extérieur pour des contrats. Il s'agit de Mohamed Fofana de New stars et Latif Aboubacar Diaby de AD-DUHA. Dans le groupe présent pour le stage de Bobo-Dioulasso, on note la présence de deux expatriés venus des Pays-Bas et du Qatar. Deux autres de la France et du Maroc sont également attendus.

Après quelques jours de stage, Oscar Barro affirme avoir bénéficié de très bonnes conditions de travail et d'hébergement. Après le regroupement de Sya, les Etalons devraient aborder la 2nde phase de leur préparation avec 25 joueurs en Egypte. Mais avec le pays du Pharaon dans sa poule, l'encadrement des Etalons attend désormais la réponse de la FBF sur la conduite à tenir. Après le stage en Egypte, si cela est toujours d'actualité, les Etalons U17 participeront à un tournoi au Maroc avant le coup d'envoi de la CAN.

En rappel, le tournoi élargi réunira 16 équipes et se déroulera du 30 mars au 19 avril 2025. Un nombre record de 10 nations africaines se qualifiera pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2025, qui rassemblera 48 équipes et se tiendra au Qatar du 5 au 27 novembre 2025. Les deux premières équipes de chaque groupe obtiendront leur qualification pour les quarts de finale ainsi que pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2025. Les deux dernières places qualificatives pour le Mondial seront attribuées à l'issue de matches de barrage entre les équipes ayant terminé troisièmes de leur groupe.

Tirage complet CAN U17 Maroc 2025

Groupe A : Maroc-Ouganda-Tanzanie-Zambie

Groupe B : Burkina Faso-UNIFFAC 1-Afriqe du Sud-Egypte

Groupe C : Sénégal-Gambie-Somalie-Tunisie

Groupe D : Mali-Angola-Côte d'Ivoire-UNIFFAC 2