Sénégal: Saint-Louis - Un acteur préconise la mise à jour des textes du mouvement Navétanes

Saint-Louis — "Ndar Navétanes", un organisme regroupant 138 Associations sportives et culturelles (ASC) de Saint-Louis (nord), par la voix de son président, préconise la mise à jour des textes du mouvement Navétanes articulés à la charte du sport.

"Les textes doivent être articulés à la charte du sport. Et il faut penser à une diversification des activités afin d'accorder une plus grande place à la culture et à la citoyenneté", a notamment estimé Mamadou Bâ, dans un entretien avec l'APS.

"Ndar Navétanes" a été fondé en 2023, à la suite d'un différend l'opposant à l'Organisation nationale de coordination des activités de vacances (ONCAV). La structure organise et coordonne les activités sportives et culturelles de vacances, à Saint-Louis.

Outre la mise à jour des textes du mouvement Navétanes, l'ancien président de l'Organisation départementale de coordination des activités de vacances (ODCAV) plaide pour une gestion transparente des ressources et financements, une maîtrise du calendrier.

Il sollicite aussi un accompagnement des politiques publiques afin de mobiliser les jeunes et les femmes autour d'activités génératrices de revenus.

Les réformes attendues du mouvement Navétanes ne devraient pas négliger le renouvellement des instances dirigeantes par l'introduction de la limitation d'âge et des mandats, a-t-il souligné.

De plus en plus de voix s'élèvent pour demander plus de démocratie à l'ONCAV.

Dans un entretien avec l'APS, le président de l'Organisation de coordination des activités de vacances (ONCAV) a réfuté l'existence de tout problème de démocratie au sein de cette structure qu'il dirige depuis une dizaine d'années.

»Il n'y a pas de problème de démocratie dans les +Navétanes+. Nous avons des mandats de 4 ans. Après chaque 4 ans, l'ONCAV et ses démembrements procèdent à des renouvellements partout au Sénégal", a dit Amadou Kane à la tête de l'ONCAV depuis 2007. Selon lui, les renouvèlements se font de façon consensuelle ou par vote.

Le président de la République a demandé au gouvernement, lors du Conseil des ministres du 29 janvier, de procéder à une réforme des "Navétanes" en raison des "incidents violents et tragiques" qui les émaillent quelquefois, afin d'en faire un moyen de "développement du civisme".

À ce sujet, le chef de l'État a demandé [à la] ministre des Sports d'engager des concertations avec toutes les parties prenantes en vue d'une maîtrise du calendrier des compétitions et [...] de procéder à la réforme du mouvement "Navétanes"

Selon Amadou Kane, ces concertations doivent déboucher sur une amélioration du fonctionnement des Navétanes et la lutte contre la violence.