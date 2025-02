Algérie: Formation professionnelle - Plus de 300000 nouvelles places pédagogiques pour la prochaine rentrée

Alger — Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels offre plus de 300.000 nouvelles places pédagogiques, tous modes et dispositifs de formation confondus, en prévision de la prochaine rentrée prévue le 23 février en cours, a affirmé le directeur de l'orientation, des examens et des homologations au ministère, Rachid El Hadj Messaoud.

Dans une déclaration à l'APS, M. El Hadj Messaoud a précisé que le secteur "offrira 312.225 nouvelles places pédagogiques dans différents modes et dispositifs de formation, dont 65.961 places dans le mode de formation par apprentissage, 45.153 en présentiel et 980 à distance".

Le secteur, ajoute-t-il, propose également "de nouvelles places pédagogiques pour les cours du soir, la formation des femmes au foyer et la formation en milieu rural, ainsi que dans le cadre du dispositif d'alphabétisation, ainsi que pour les bénéficiaires de l'allocation chômage et les personnes aux besoins spécifiques".

Le même responsable a souligné que le ministère "a mobilisé tous les moyens nécessaires en prévision de la prochaine rentrée, notamment les moyens pédagogiques et techniques, ainsi que les spécialités incluses dans le programme de formation professionnelle, au nombre de 406 spécialités dans 23 filières professionnelles inscrites sur la nomenclature branches professionnelles et des spécialités de la formation professionnelle".

En prévision de cette rentrée, le secteur a introduit de nouvelles spécialités dans les programmes de formation, dont "Assistant mécanicien en maintenance aéronautique", "Agent de manutention des bagages à l'aéroport", "Recyclage des déchets organiques", ainsi que d'autres formations dans les domaines de l'agriculture et de l'artisanat.

Ces offres de formation, poursuit-il, porte essentiellement sur les filières professionnelles "prioritaires", relatives aux secteurs de l'industrie, de l'hôtellerie et du tourisme, de l'artisanat, du bâtiment et des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire, des ressources en eau et de l'environnement, ainsi que des énergies renouvelables et de la numérisation.

Concernant les structures pédagogiques, M. El Hadj Messaoud a rappelé que le secteur compte plus de 1.200 établissements de formation répartis sur les différentes wilayas, dont des instituts nationaux spécialisés et des centres de formation professionnelle, faisant état du projet de réalisation de centres d'excellence spécialisés dans les domaines techniques et industriels, en adéquation avec les besoins du marché du travail.