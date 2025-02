Tunisie: La construction de la personnalité de l'enfant au coeur du deuxième colloque international de l'Institut de Traduction de Tunis

« La traduction et la construction de l'enfance » est le thème du deuxième colloque international de l'Institut de Traduction de Tunis, qui se tiendra les 30 septembre et 1er octobre 2025. L'Institut informe que la date limite pour l'envoi des propositions de contributions est fixée au 15 mars 2025.

Selon l'argumentaire, l'enfant évolue aujourd'hui dans une société multilingue, ouverte aux différentes cultures et aux multimédias, ce qui le rend plus que jamais dépendant de la traduction. Celle-ci intervient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du cadre scolaire et joue un rôle fondamental dans la construction de l'enfance.

Plusieurs réflexions seront ainsi à l'ordre du jour : comment la traduction façonne-t-elle la personnalité interactive de l'enfant, tant dans sa relation avec lui-même qu'avec les autres, en particulier dans un environnement multilingue et multiculturel ? la traduction peut-elle contribuer à résoudre certains problèmes éducatifs et pédagogiques dont souffre l'enfant? Dans quelle mesure la traduction notamment dans le domaine audiovisuel participe-t-elle au développement de la créativité chez l'enfant ? L'interprétation des oeuvres artistiques peut-elle être considérée comme une forme de traduction facilitant leur compréhension ? Le rôle de la traduction dans les jeux permet-il à l'enfant de mieux comprendre et interagir avec son environnement ?.

Le colloque s'articulera autour de quatre axes principaux à savoir la traduction entre dialecte et langues et la construction de la conscience de la différence linguistique chez l'enfant, la traduction et la construction de l'identité culturelle, des connaissances et des mondes possibles chez l'enfant.