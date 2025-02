Tunisie: Kaïs Saïed recevant le chef du gouvernement - « Il est possible de créer au moins 5.000 postes dans diverses institutions »

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, dans la soirée d'hier, jeudi 13 février au Palais de Carthage, M. Kamel Maddouri, Chef du gouvernement.

Au début de cette rencontre, le Chef de l'État a insisté sur la nécessité pour de nombreux responsables de comprendre qu'ils exercent leurs fonctions dans le cadre de la Constitution du 25 juillet 2022. Il a souligné que certaines déclarations et pratiques ne se contentent pas de contredire l'esprit de cette Constitution adoptée par le peuple, mais sont en totale rupture avec certaines de ses dispositions claires, qui ne souffrent ni interprétations multiples ni ambiguïté.

L'entretien a également porté sur plusieurs questions sociales, notamment la situation des travailleurs précaires, des docteurs en chômage et des allocations de perte d'emploi. À ce sujet, le président de la République a affirmé que les solutions doivent être radicales afin que personne ne soit privé de ses droits fondamentaux. Concernant les docteurs, les dernières données, issues d'une réunion en présence des ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ont révélé qu'il est possible, dans une première phase, de créer au moins 5.000 postes dans diverses institutions, laboratoires et autres structures. Le Chef de l'État a donné ses instructions pour accélérer ce processus afin de clore définitivement ce dossier.

Par ailleurs, le Président de la République a ordonné de travailler à l'élaboration de solutions concrètes pour l'échelonnement des dettes des abonnés en difficulté auprès de la Steg et de la Sonède en supprimant les pénalités de retard. Il a souligné que maintenir la situation actuelle ne ferait qu'aggraver le problème, sans que cela ne bénéfice à personne : les abonnés ne peuvent pas payer et les entreprises concernées ne tireront aucun avantage des coupures d'eau et d'électricité.