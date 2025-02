Angola: Une responsable souligne le renforcement de la coopération avec le Canada

Luanda — La secrétaire d'État au Commerce et aux Services, Augusta Fortes, a exprimé jeudi, à Luanda, son intérêt pour le renforcement des relations de coopération entre l'Angola et le Canada dans plusieurs domaines.

S'exprimant lors du 1er Forum économique Angola-Canada, la responsable a souligné que le pays prépare une proposition d'accord de protection et de promotion des investissements, un document dont les premières discussions sont prévues pour le premier trimestre de cette année.

Il a estimé qu'il existait encore un vaste potentiel à explorer, notamment dans les secteurs de l'industrie et de l'agroalimentaire, même si les relations bilatérales entre les deux États remontent à 1978.

Selon le secrétaire d'État, le Canada dispose d'une économie diversifiée et très développée dans des domaines innovants, tels que les énergies renouvelables et les sources propres, l'hydrogène, « des domaines » de grand intérêt pour l'Angola.

« C'est un moment opportun pour réitérer les principales orientations vers l'autosuffisance alimentaire du pays », a-t-il souligné.

À son tour, la représentante commerciale de l'ambassade du Canada en Angola, Pamela Hay, a fait savoir que son pays est intéressé à investir dans le Corridor de Lobito, une délégation étant attendue dans le pays.

Elle a signalé que ce secteur représente les deux tiers du Produit Intérieur Brut (PIB) de son pays, où le commerce bilatéral a généré 3 000 milliards de dollars l'année dernière.

L'Angola et le Canada ont établi des relations diplomatiques en février 1978.

En 2004, les deux gouvernements ont signé une déclaration conjointe d'intention sur le renforcement des relations bilatérales, dans le but de consolider les liens commerciaux et d'investissement, ainsi que de renforcer le dialogue politique et la coopération.

Le Canada est la dixième économie mondiale, avec un PIB de plus de deux mille milliards de dollars en 2024.

Ont également pris la parole le président de la Chambre d'industrielle d'Affaires Angola-Canada (CINAC), Adriano Campos, pour qui les perspectives entre les États sont prometteuses, surtout du point de vue économique, et le directeur des échanges et des affaires de la Zone Economique Spéciale (ZEE), Ricardo de Carvalho.

L'entreprise canadienne Mafcom, responsable des produits de la marque Alimo, est présente dans la ZEE.

Selon le responsable, la CINAC travaille avec les institutions publiques pour accroître le dynamisme des relations, attirer de nouveaux investisseurs et des échanges commerciaux.

« Produire localement, exporter et apporter des devises étrangères est l'objectif exponentiel », a-t-il dit, ajoutant qu'il existe une plus grande propension à investir dans les mines et le gaz, dont la finalité est de diversifier.

Organisé par la CINAC, le Forum économique Angola-Canada a abordé, en quatre panels, des sujets liés aux opportunités dans le secteur minier en Angola, aux transports, aux ports et à la logistique, aux opportunités et aux défis, au pétrole et au gaz.

Contacts avec la ZEE

Cet événement, qui a réuni des hommes d'affaires angolais et canadiens dans la capitale du pays, a eu lieu un jour après que des hommes d'affaires de ce pays américain aient visité les installations de la Zone Économique Spéciale.

À l'occasion, le groupe a attiré l'attention sur certains secteurs, en particulier la logistique, la pharmacie et l'aéronautique, au sujet desquels il existe des discussions préliminaires en vue de créer des installations de formation au pilotage des avions, ainsi qu'à leur maintenance.

Ricardo de Carvalho a déclaré que la ZEE dispose de deux réserves foncières et a l'intention de faire venir des investisseurs pour développer des projets.

Il a expliqué que ce parc industriel a déjà attiré plus de 5 milliards de dollars depuis sa création il y a plus d'une décennie, et il s'attend à ce que le volume augmente avec les Canadiens.