Angola: Un responsable veut une plus grande rigueur dans l'élaboration du Compte Général de l'État

Luanda — Le directeur National de la comptabilité publique, Sílvio Custódio, a appelé, jeudi, à Luanda, les gestionnaires des unités budgétaires centrales et locales, à une plus grande rigueur, au respect des règles, des bonnes pratiques et des directives pour l'élaboration du Compte général de l'État (CGE).

Le responsable, qui parlait au séminaire sur le "Processus d'élaboration du compte général de l'État", destiné aux gestionnaires des unités budgétaires centrales et locales, a souligné que dans l'élaboration du CGE, il ne suffit pas de concrétiser l'aspect quantitatif (chiffres), mais la perspective qualitative pour pouvoir mesurer l'impact de l'investissement sur la vie des citoyens.

Sílvio Custódio a indiqué que certaines unités commettent encore des erreurs dans le rapport d'information, depuis la facturation, la liquidation, l'ordre de retrait et le paiement.

Il a souligné que le CGE traduit le bilan budgétaire financier et patrimonial et doit observer les données quantitatives qui ont un impact sur la qualité de vie de la société.

"Le CGE sert d'indicateur du développement du pays au cours d'une période donnée, en particulier dans l'exercice économique annuel", a-t-il indiqué.

D'autre part, il a reconnu l'amélioration de la qualité des informations, notamment en ce qui concerne les délais et la transparence.

S'adressant à l'ANGOP, le participant au séminaire, Silveiro Mário, représentant du Fonds de soutien à la jeunesse et au sport, a souligné la réalisation de l'événement, expliquant qu'elle sert à aligner et à standardiser les procédures d'élaboration du CGE et à garantir une meilleure présentation du rapport d'exécution.

Silveiro Mário a dit que le séminaire contribuerait à une élaboration plus affirmée des informations nécessaires pour la construction du CGE.

Le séminaire d'une journée, organisé par le Ministère des Finances (MINFIN), visait à renforcer et élargir les connaissances des gestionnaires des unités budgétaires centrales et locales sur les questions liées à l'élaboration du CGE.