Sénégal: Affaire des 125 milliards de francs CFA - Farba Ngom vers une inculpation le 27 février ?

Entendu hier, jeudi 13 février, dans le cadre de la procédure de blanchiment présumé de capitaux portant sur un montant estimé à 125 milliards de francs CFA lancée contre lui par le Parquet financier sur la base d'un rapport de la Centif, Mouhamadou Ngom dit Farba est sorti libre de son premier face-à-face avec les juges d'instruction financiers.

Toutefois, ses avocats ont annoncé qu'une nouvelle comparution est fixée dans quinze jours à l'issue de laquelle leur client pourrait être inculpé.

Le maire d'Agnam, Mouhamadou Ngom dit Farba joue la prolongation avec les magistrats instructeurs du Pool judiciaire financier (PJF). Convoqué hier, jeudi 13 février dans le cadre de la procédure de blanchiment présumé de capitaux portant sur un montant estimé à 125 milliards de francs CFA, Farba Ngom est sorti libre de ce premier face-à-face avec les juges d'instruction financiers. Face à la presse, ses avocats dont Me Doudou Ndoye et Me Baboucar Cissé ont annoncé qu'une nouvelle comparution devant les juges d'instruction est fixée dans quinze jours. Autrement dit, le 27 février prochain.

« Notre client, Monsieur Farba Ngom est là. Il rentre chez lui avec nous, nous espérons pouvoir nous reposer et nous espérons être avec les juges, dans 15 jours, pour poursuivre les éclairages que nous allons apporter à notre société », a déclaré Me Doudou Ndoye devant des journalistes qui faisaient le pied de grue aux alentours du siège de cette juridiction situé en face de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Prenant la parole à son tour, son confrère, Me Baboucar Cissé, est revenu sur l'ambiance de la rencontre de leur client avec le magistrat instructeur financier. « Le juge nous a reçus, mais il ne nous a pas posé de questions, car nous ne sommes pas encore dans la phase d'inculpation. Nous sommes plutôt dans la phase de la discussion. Nous avons demandé au juge un break (une pause) pour pouvoir nous concerter et demander un report. C'est ce que nous avons fait, et le juge nous a concédé un délai de 15 jours, c'est-à-dire jusqu'au 27 février 2025, pour nous permettre de nous concerter avec notre client et d'y apporter les éléments qui nous permettront de mieux assurer la défense de ses intérêts », a renseigné la robe noire en révélant que le juge a mis à leur disposition les éléments du dossier, notamment le rapport de la Centif et le réquisitoire du ministère public.

« La première comparution se fera le 27 février, et tout est possible. Notre client n'est pas inquiété pour le moment, car il n'est pas dans une position d'inculpation. Il a été simplement convoqué, et le juge a estimé que, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas d'enquête préliminaire et que c'est un rapport de la Centif qui a été directement transmis au juge d'instruction par le procureur, il était normal que le juge puisse donner du temps à la personne visée dans le rapport pour pouvoir s'expliquer et éventuellement répondre aux éléments contenus dans le rapport », a-t-il encore indiqué avant de laisser entendre au sujet du rendez-vous du 27 février. « Il se pourrait qu'il soit inculpé. Mais l'inculpation ne veut pas dire déjà culpabilité, et elle ouvre droit à des contestations. Farba Ngom va préparer tous ces éléments-là et, le jour J, il se présentera en compagnie de ses avocats »