Angola: L'électricité au profit de 100 mille habitants de Luanda

Luanda — Cent vingt mille habitants des quartiers Vila Flor A et B, Mulenvos Sul (province de Luanda) et Zango 5 (Icolo et Bengo) vont bénéficier dans les prochains jours d'un approvisionnement en électricité, dans le cadre de la mise en oeuvre de divers projets d'expansion et de modernisation des infrastructures en cours dans les deux régions.

L'information a été divulguée mardi, par le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, lors d'une interview à la Télévision Publique Angolaise (TPA), selon une note parvenue ce jeudi à l'ANGOP.

À l'occasion, le ministre a déclaré que cette action visait à répondre aux plaintes concernant l'approvisionnement en électricité dans ces zones, en raison de la croissance rapide de la région, alimentée par l'expansion immobilière et industrielle.

Dans cette perspective, plusieurs projets sont en cours pour agrandir et moderniser l'infrastructure électrique et construire des sous-stations à Vila Flor, Calumbo et dans la zone de Muxima, ainsi qu'à agrandir la sous-station Zango III.

Le secteur, lit-on dans la note, investit dans la construction de nouveaux réseaux de distribution pour étendre la couverture et garantir un service électrique plus stable et plus efficace.

João Baptista Borges a réaffirmé son engagement à améliorer le service et le bien-être de tous les citoyens.