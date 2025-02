Congo-Brazzaville: Faune - Sauvons le pangolin, animal le plus trafiqué au monde

A la faveur de la célébration de la Journée mondiale du pangolin, le 17 février, l'Union des jeunes pour l'entraide et le développement (Ujed) s'est associée, le 15 février à Brazzaville, avec les organisations, entreprises et gouvernements du monde entier pour sensibiliser la population aux méfaits de la chasse et du commerce illégal de cet animal le plus braconné.

Le pangolin est un mammifère en danger et en voie d'extinction. Il est protégé au Congo par l'arrêté n°6075 du 9 avril 2011 et par la loi 37-2008 du 28 novembre 2008. Les contrevenants des dispositions de cet arrêté peuvent encourir des peines d'emprisonnement allant de deux à cinq ans, et des amendes de cent mille à cinq millions FCFA.

L'arrêté n°6075 du 9 avril 2011 et la loi 37-2008 du 28 novembre 2008 consistent à dissuader la chasse et le commerce illégal des pangolins. Des mesures mises en oeuvre pour empêcher l'extinction complète de cette espèce animale inoffensive intégralement protégée.

A Brazzaville, plusieurs trafiquants d'écailles de pangolin ont été interpellés ces dernières années par des agents des directions départementales de l'Economie forestière de la Cuvette et du Niari, avec le concours de la gendarmerie nationale et du Projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage. Certains présumés délinquants de la faune ont été condamnés et d'autres attendent leurs procès dans des tribunaux du pays.

La forte augmentation du prix des écailles du pangolin sur le marché noir constitue une grave menace pour cet animal. En 2016, toutes les huit espèces de pangolin ont été inscrites à l'annexe I lors de la 17e conférence des parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Cela signifie que le commerce international de toute forme de pangolin est strictement interdit. Cependant, sa vente illégale vers certains pays d'Asie reste, malgré tout, en forte progression.

Le pangolin a un mécanisme de défense qui n'offre que très peu ou pratiquement aucune protection contre les braconniers. Lorsqu'il est menacé, l'animal qui est recouvert d'écailles cornées et se chevauchant se recroqueville en boule, comptant sur ses écailles pour se protéger. Ce qui facilite le travail des braconniers.

Selon l'agence de presse internationale chinoise Xinhua, en décembre 2019, plus de dix tonnes d'écailles de pangolin ont été saisies dans la ville de Wenzhou, située dans la province du Zhejiang, en Chine orientale. Les pangolins en question seraient des pangolins arboricoles africains.

Une autre source affirme que les pangolins sont devenus une marchandise très prisée, piégés illégalement, tués et faisant l'objet d'un trafic par les réseaux de crime organisé entre pays et continents.

De 2016 à 2019, on estime que 206,4 tonnes d'écailles de pangolin ont été interceptées et confisquées au cours de cinquante-deux saisies. Cela équivaut à environ 360 000 pangolins braconnés, selon un rapport de la Commission de la justice pour la faune sauvage intitulé "Scaling up-The rapid growth in the industrial scale trafficking of pangolin scales".

Le commerce illicite d'espèces sauvages est le quatrième crime mondial le plus lucratif après la drogue, les êtres humains et les armes. Il contribue directement à la situation d'urgence qui concerne la perte de biodiversité, affirme Lisa Rolls, coordinatrice de la campagne du Programme des Nations unies pour l'environnement.

Signalons qu'au Congo-Brazzaville comme ailleurs dans le monde, les autorités compétentes devraient doubler d'efforts et renforcer la rigueur quant aux actes de trafic du pangolin. Il est aussi important que la population modère voire arrête la consommation de ce dernier.