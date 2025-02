Afrique de l'Ouest: Concours tremplin start-up UEMOA - Le 2e prix régional revient à l'entreprise Sanbbiz du Burkina

La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a organisé la cérémonie de remise des prix de l'édition 2024 du concours « tremplin start-up UEMOA » (Union économique et monétaire ouest-africaine), jeudi 13 février 2025, à Ouagadougou.

Les lauréats du concours tremplin start-up UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) du Burkina Faso, édition 2024, sont connus. Ce 13 février 2025, à Ouagadougou, ils ont reçu leurs récompenses, composées de trophées et de chèques. Pour cette IIIe édition, le Burkina Faso s'adjuge le 2e prix d'excellence régionale dénommé prix platine. C'est l'entreprise Sanbbiz qui le remporte. Le prix est composé d'un trophée et d'un chèque de 13 millions FCFA. Chaque prix est accompagné d'une prime de la meilleure structure. Et la 2e prime régionale de la structure ayant accompagné le lauréat est l'école des entrepreneurs d'Afrique. Elle gagne un chèque de 2 millions FCFA.

Au plan national, il y a eu trois prix d'encouragement et trois primes d'encouragement. Ainsi, le 1er prix d'encouragement revient à l'entreprise As'soue, composé d'un trophée et d'un chèque d'une valeur de 6 millions FCFA et la 1re prime d'encouragement a été décernée à la structure, l'école des entrepreneurs d'Afrique d'une valeur d'un million FCFA.

Pour ce qui est du 2e prix, c'est la start-up Propulsion TV qui l'emporte avec un trophée et un chèque de 5 millions FCFA et l'entreprise BF1 TV qui reçoit la 2e prime d'encouragement d'une valeur d'un million de FCFA. Enfin, le 3e prix d'encouragement composé d'un trophée et d'un chèque de 4 millions FCFA revient à la start-up W-production et la 3e prime d'encouragement à l'entreprise N'ko production d'une valeur d'un million de F CFA.

67 sur 287 candidatures pour le Burkina Faso

Selon la présidente du jury national, Patricia Badolo, le Burkina Faso a enregistré 67 candidatures dont 35 éligibles aux critères du concours.

« Après analyse et sélection des dossiers, les cinq meilleurs de chaque pays membre de l'UEMOA ont compéti pour choisir 10 finalistes. Par vote d'un public restreint les cinq meilleurs ont été choisis et le Burkina gagne le 2e prix », a-t-elle confié. Et de poursuivre que le montant des prix va de 15 à 10 millions de FCFA. Pour cette IIIe édition du concours, ce sont au total 287 dossiers qui ont été reçus avec 29 lauréats.

Pour le commissaire de l'UEMOA, chargé du département de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique, Paul Koffi Koffi, depuis la mise en oeuvre de l'initiative tremplin start-up UEMOA en 2020, 998 candidatures ont été reçues avec un budget de près d'un milliard FCFA. « Elle va faciliter la promotion des entreprises innovantes », a-t-il indiqué.

Le thème de la présente édition est « le marketing créatif et digital des industries culturelles et créatives ». Pour le représentant du ministre de l'Industrie du Commerce et de l'Artisanat (MICA), Zakaria Guingané, ce thème est plus que d'actualité, car il interpelle eu égard à la forte contribution de la culture dans l'intégration des communautés. « C'est une source d'émulation pour les entreprises parce que ce concours célèbre le mérite des entreprises et des start-ups de la sous -région », a-t-il souligné.

A l'écouter, les objectifs de cette initiative sont en phase avec les préoccupations des gouvernements et des entreprises dans ce contexte de globalisation des échanges. M. Guingané a ajouté que le Burkina Faso considère l'entreprenariat des jeunes comme un levier essentiel pour le développement endogène et la souveraineté. « L'auto emploi n'est plus une option mais une nécessité qui nous commande de promouvoir la culture de l'entreprenariat à travers des initiatives qui visent à encourager des jeunes à s'engager davantage à la création d'entreprise. Nous osons espérer que cette édition sera un processus pérenne et étendu à d'autres secteurs », a soutenu le représentant du ministre.

Par ailleurs, Il a exhorté les lauréats à continuer à se battre pour la croissance de leurs entreprises en vue des victoires plus éclatantes. « Vous devez servir d'exemple et encourager les futurs candidats à s'inscrire », a noté Zakaria Guingané. Et le lauréat régional, porte-parole des lauréats, Théodore Sandwidi, de répondre que ce prix est un hommage à la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest. « Nous restons confiants que l'avenir de notre espace sera encore meilleur », a-t-il renchéri.